„Jedinou věc, kterou mohu s jistotou v tuto chvíli říct, že nešlo o letadlo místní aerolinek,” řekl pro agenturu Reuters zástupce úřadů Tin Maung Ni. Ten také upozornil, že nebyly hlášeny žádné varovné, negativní zprávy od společností, které nad oblastí přelétají.



MORE: #Myanmar authorities trying to locate the plane - Civil Aviation Dept official https://t.co/Q1tklz3NEs pic.twitter.com/dKZUwprs1h