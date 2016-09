AfD, která staví svou politiku na tvrdém kurzu vůči migrantům a vůči muslimům, si stěžuje, že se v posledních měsících množí útoky proti jejím členům. Zástupci strany mluvili o tom, že incidenty „hraničí s terorismem“.

Petryová po vypálení svého auta k tak tvrdým slovům nesáhla, povzdechla si ale nad stavem společnosti. „Včera byl na moje auto spáchán žhářský útok. Kam jsme to jen došli,“ napsala na twitteru.

Není to poprvé, co se vozidlo některého ze známých představitelů AfD stalo terčem žhářského útoku. Loni neznámí pachatelé vypálili v Berlíně auto europoslankyně Beatrix von Storchové, která proslula svými výroky o tom, že by policisté na hranicích měli střílet na uprchlíky, a to i na ženy a děti.

AfD se ostře vymezuje proti kancléřce Angele Merkelové a daří se jí tak oslovovat voliče. Před dvěma týdny skončila strana v zemských volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku na druhém místě a s 20,8 procenta hlasů byla úspěšnější než kancléřčina Křesťanskodemokratická unie (CDU).