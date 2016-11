Neznámý útočník postřelil v USA demonstranta proti Trumpovi. Protesty stále pokračují

Podle serveru OregonLive na most dorazil automobil s několika muži v okamžiku, kdy po něm kráčel dav demonstrantů. Cestující z auta vystoupili, jeden z nich nejprve vystřelil do vzduchu, a pak svou zbraní zasáhl dolní polovinu těla jednoho z demonstrantů. Policie zatím tuto verzi událostí nepotvrdila a snaží se nalézt očité svědky.



Portland byl v pátek stejně jako v minulých dnech centrem protestů proti Trumpovi, s jehož zvolením se mnoho Američanů odmítá smířit. I v noci na sobotu ve městě na západě USA policisté proti demonstrantům použili slzný plyn a ohlušující granáty. Stovky lidí na policisty házely petardy, demonstranti malovali protestní hesla na okolní budovy.

Asi 1200 lidí se v pátek večer shromáždilo na Washingtonově náměstí v New Yorku, kde vyzývali k obraně lidských práv a svobod. Podle organizátorů se několik tisíc lidí sešlo také v centru Bostonu. Akce nebyla označena za protest, ale shromáždění na podporu lásky a míru. V Miami a Atlantě večerní pochody narušily dopravu. Ve státě Tennessee studenti Vanderbiltovy univerzity zpívali písně za lidská práva a také jejich pochod dočasně zablokoval dopravní provoz.

Na některých akcích demonstranti nesli podobizny Trumpovy demokratické soupeřky Hillary Clintonové, ale také vlajky Mexika, jehož obyvatele Trump v kampani opakovaně urážel. Na ochranu před proudem mexických uprchlíků sliboval Trump vystavět na hranici zeď. „Žádnou nenávist! Žádný strach! Imigranti jsou tu vítáni!“ stálo na některých transparentech.



Trump v pátek demonstranty rezolutně odsoudil. „Nyní profesionální protestující, podněcováni médii, protestují. Velmi neférové!“ napsal na twitteru.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair!

Za několik hodin ale zcela obrátil. „Líbí se mi, s jakou vášní tito lidé sledují dění v naší úžasné zemi. Všichni se spojíme a budeme hrdí,“ uvedl.

Love the fact that the small groups of protesters last night have passion for our great country. We will all come together and be proud!