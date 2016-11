Nezveme politiky, chceme zjistit, jestli jsme na něco ještě hrdí, říká organizátor akce na Národní

Třetí ročník akce Korzo Národní opět uzavře pražskou Národní třídu. Návštěvníci akce se mohou těšit na hudební akce, pouliční divadla i poezii „na kandelábrech“. Původně akce vznikla jako připomínka 25. výročí od Sametové revoluce. Podle organizátora a studenta Právnické fakulty Martina Pikouse je důležité, aby si lidé připomněli výročí právě na Národní třídě, která je ústředním místem listopadových událostí roku 1989.

Lidovky.cz: Mohl byste přiblížit, co je Korzo Národní?

Je to apolitická oslava státního svátku 17. listopadu, která je určená pro veřejnost. Podobné označení se použilo pro oslavy na „Staromáku“, byť tam byl ten motiv jiný. My už tyto oslavy pořádáme třetím rokem. Důležité pro nás je zjistit, jestli umíme být jako národ ještě na něco hrdí. Například státní hymna hraje poslední dobou už jenom na hokeji, a když budu pesimistický, tak ještě na srazech různých extrémistických uskupení. Snažíme se ji charakterizovat mottem „Díky, že můžeme!“. Sedmnáctý listopad je jediný svátek, který má smysl i pro mladší generaci a vůbec je to asi nejdůležitější svátek korespondující s nějakou historickou událostí v moderních dějinách.

Lidovky.cz: Kdo akci pořádá?

Studenti, my všichni jsme studenti napříč vysokými školami a fakultami. Nejsme ale žádný oficiální studentský spolek. Také úzce spolupracujeme s našimi kolegy, kteří pořádají akci na Albertově.

Lidovky.cz: Apolitická akce? Je to u studentů vůbec možné?

Je to složité. Záleží na tom, jak lidé vnímají politiku. Chceme po lidech politickou angažovanost. My jim nechceme říkat, koho mají volit. My jim říkáme: „Jděte volit“. Nechceme propagovat politické strany, proto nezveme na pódium žádné aktivní politiky.

Lidovky.cz: Neříkají vám lidé, že oslavujete něco, co jste nezažili?

Kdybychom se zasekli na tom, že můžeme komentovat jen dobu, kterou člověk zažil, tak bychom se zasekli.

Lidovky.cz: Na co se můžou návštěvníci Národní třídy těšit?

Bude připravený bohatý program. Na ulici se bude hrát divadlo, budou tam různá hudební vystoupení, ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů připravujeme „hodinu dějepisu“, která se bude odehrávat v tramvaji, návštěvníci si také mohou projít naučnou stezku z Albertova až na Národní třídu nebo třeba si poslechnout slam poetry.

Připraven bude také „obývák“ Václava Havla, kde budou číst vybrané osobnosti z Havlových knih. Budou tam například Jan Ruml, Tomáš Halík nebo Matěj Ruppert. A jako pódium poslouží mazací tramvaj.

Lidovky.cz: Slam poetry? Kde hledáte pouliční básníky?

Kontaktovat nás mohou lidé sami. Tento rok vystoupí slampoetrová špička, ale v zásadě se může přidat každý.

Lidovky.cz: Spolupracujete také s hudebním klubem Rock Café. Jaký program bude probíhat tam?

Rock café nám výrazně pomohlo s hudebním programem. Na hlavním pódiu tak vystoupí například Ivan Král nebo Michal Prokop. Myslím si, že je to záruka kvalitního programu a navíc tam bude probíhat i jakási afterparty.

Lidovky.cz: Půjdete se podívat na Albertov?

Pokud zbude čas, tak ano.