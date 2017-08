Ničeho špatného jsem se nedopustil, říká Jakeš v novém dokumentu

Bývalý tajemník KSČM Milouš Jakeš nechává nahlédnout do svého soukromí v dokumentu Milda režiséra Pavla Křemena. Ten bude mít oficiální předpremiéru na akci Živé kino v Jihlavě a v Praze. Jakeš v dokumentu, který také nepřímo stál za koncem undergroundového festivalu Trutnoff, mluví třeba o sebevraždě svého vnuka.

MILOUŠ JAKEŠ (* 12. srpna 1922 České Chalupy) V roce 1945 se stal členem KSČ. V roce 1955 ho strana vyslala na studium do Moskvy. V roce 1958 nastoupil do ÚV KSČ jako referent v oddělení paliv a energetiky. Od roku 1966 do roku 1968 působil jako náměstek ministra vnitra Josefa Kudrny. Vystřídal pak mnoho různých dílčích pozic, až se v roce 1987 stal ústředním tajemníkem KSČ. Funkci zastával do roku 1989. Proslavil ho mimo jiné tzv. projev z Červeného hrádku, kde se nepřipraveně a nelogicky vyjadřoval k situaci v zemi.

Milouš Jakeš jedoucí na běžkách uprostřed kolejiště. Záměrná alegorie filmařů nebo jen kouzlo okamžiku? Symbolických momentů je v dokumentu, podle zveřejněných ukázek více než dost - Milouš Jakeš si sundavá pietně klobouk na Národní třídě před pomníkem nebo si jde do hospody nad pivem promluvit s disidentem Františkem „Čuňasem“ Stárkem. „Kdo teda pochybil, když se střílelo na hranicích?“ ptá se Jakeše Stárek. „Na to byly zákony,“ odpoví Jakeš. „Že se můžou střílet lidi?“ zní další otázka. „Ale kdo vám to řekl takovýhle kraviny?“ rozčílí se Milouš. „Furt se nestydíte za to, co jste tady provedl?“ ptá se Jakeše demostrant. „Ne,“ odpovídá Jakeš s ledovým klidem. Snímek ale není jen konfrontací dvou rozdílných stran, je i intimním vhledem do soukromého života kontroverzního politika. Jakeš se filmařům svěří třeba v záležitosti sebevraždy svého vnuka nebo své zálibě ve švestkových knedlících.



Snímek bude mít předpremiéru na akci Živá kina v Jihlavě a v Praze, konkrétně 31. srpna na Praze 6. Přesné místo ale není známé. „Místa projekcí zůstávají do poslední chvíle tajemstvím – informace o konkrétním místě konání obdrží vždy pouze zájemci s rezervací!“ uvádí se na stránkách akce na Facebooku. Na snímek je možné se přihlásit pomocí sms zpráv v den promítání (návod zde). „Film by měl být režisérská verze, takže před oficiální premiérou je možné, že se ještě nějaké věci doladí. Třeba po zvukové stránce. I tak jde ale o téměř kompletní produkt schválený i samotným Jakešem,“ sdělila serveru Lidovky.cz Veronika Bröcknerová za festival dokumentárních filmů Ji.hlava, kteráý akci živá kina pořádá. Festival samotný se pak koná mezi 24. až 29. říjnem a právě v rámci něj by měl mít snímek Milda oficiální premiéru.



Rok odkladu?

První verzi filmu ale měli diváci možnost vidět na festivalu Ji.hlava již v roce 2015. „To šlo ale o velmi hrubou verzi,“ vysvětluje Bröcknerová. Dokončený film měl mít premiéru na konci minulého roku. Diváci se ho ovšem dočkají až letos.

PAVEL KŘEMEN (*13.prosince 1965 Praha) Pavel Křemen je dokumentarista, který se specializuje na portréty známých osobností. Upozornil na sebe dokumentem Neznámý známý Miloš Kopecký. Dlouhodobě spolupracuje na sérii 13. komnata z produkce české televize. Jeho posledním dílem je dokument Anticharta, mechanismus loajality z letošního roku.

Zajímavé bylo v tomto ohledu také financování dokončení filmu. Režisér Pavel Křemen se štábem kvůli tomu v květnu 2016 spustili kampaň na crowdfundingovém serveru Penězdroj (projekt financují sami lidé, které nápad zaujme) . „Chceme si zachovat nezávislost a proto se s žádostí o podporu tohoto projektu obracíme na vás, budoucí diváky. Rovněž bychom chtěli film vydat na DVD, aby toto unikátní svědectví o mechanismech komunistické moci bylo možné promítat třeba na školách,“ uváděli autoři. Z cílové částky 220 tisíc korun se mu ovšem podařilo vybrat jen něco přes 46 tisíc. Je tak možné, že to vydání filmu pozdrželo až na tento rok.





Jakeš na Trutnoffu? Tak to je konec!



Minulý rok se film Milda nepřímo postaral o velké problémy dnes již zrušeného undergroundového festivalu Trutnoff. V půlce loňského května vypustil Křemen na internet ukázku z filmu. V ní Martin Věchet, bývalý disident a zakladatel festivalu Trutnoff, zve Miloše Jakeše k účasti na této akci. Prý aby se přijel podívat na to, co vlastně komunisté zakazovali. Jakeš pozvání přijímá. Video vyvolalo ostré reakce veřejnosti a kvůli přítomnosti bývalého tajemníka KSČM na festivalu Trutnoff svou účast záhy odvolala skupina Plastic People of the Universe. „The Plastic People of the Universe se rozhodli odřeknout vystoupení na letošním Trutnov Open Air Festival (Official Teepee). Festivalu, kam je kromě nich zván generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, se rozhodně zúčastnit nemohou,“ zveřejnila tehdy skupina na svých Facebookových stránkách. Své vystoupení poté odvolala i skupina Už jsme doma a zároveň vyzvala ostatní účinkující k bojkotu akce. Chytla se toho třeba kapela Čechomor nebo zpěvák David Koller.



Martin Věchet v rozhovoru pro iDnes řekl, že video uniklo na veřejnost omylem a bez vědomí jeho tvůrců. Podle něj šlo o soukromou část, kterou Křemen chtěl poslat svým spolupracovníkům. Připustil ovšem, že pokud tedy bude účast Jakeše kapelám vadit, jeho návštěvu odvolá. To se nakonec stalo, ale Věchet, jakoby na protest pozval alespoň orchestr Václava Hybše. Hybš byl znám ze socialistických televizních estrád a zároveň měl záznam jako agent StB. Organizátoři také do poslední chvíle nezveřejnili jména všech účinkujících a návštěvníci až na místě zjistili, kdo všechno další svou účast kvůli Jakešovi odřekl. Celé aféra tak mohla být z velké části spouštěcím mechanismem toho, proč byl ročník 2016 pro festival Trutnoff ten poslední.