‚Nikdo se nenarodil s nenávistí.‘ Obamův rekordní tweet se líbí 3,1 milionu uživatelům

WASHINGTON Nikdo se nenarodil s nenávistí vůči jiné osobě kvůli barvě její pleti, jejímu původu nebo víře, napsal ve svém tweetu k sobotním událostem ve Virginii bývalý americký prezident Barack Obama. Jeho vzkaz, který je výňatkem z knihy Nelsona Mandely, se stal nejoblíbenějším v dějinách twitteru. Jako ‚líbí se mi‘ ho označilo přes 3,1 milionu uživatelů, uvedla ve středu stanice CNN.

V Charlottesvillu vyšli v sobotu do ulic zastánci rasismu a neonacisté, aby protestovali kvůli soše konfederačního generála Roberta Leea v městském parku. Na akci ale přišli také odpůrci rasismu a střet skončil smrtí jedné ženy a zraněním 19 lidí.

Prezident Donald Trump za původce násilí označil obě strany, za což si v USA vysloužil ostrou kritiku. Reagoval na události také s časovým odstupem.



"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm