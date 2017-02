‚Nikdy si nenechte radit od mámy.’ V Divadle pod Palmovkou prozradí jak na ženy

Chcete konečně najít dívku vašich snů? Vymanit se z neuspokojivých vztahů, nebo mít alespoň někoho? Hra Jak sbalit ženu 2.0 je o karambolech vztahů mezi muži a ženami, založená na stereotypech a komunikačních chybách. Tomáš Baránek působil několik let jako vztahový poradce a ze svých poznatků napsal návod pro ty, kteří nemají dostatečné schopnosti v technologii milostného lovu. Nemá je ani hlavní mužský hrdina hry Kamil, ale od toho tu přece kniha je, ne? „Myslíme, že to bude trošku hit,“ rozhodně neřekl autor adaptace Tomáš Dianiška.



Bestseller Jak sbalit ženu 2.0 byl přeložen i do slovenštiny a polštiny. Kromě podrobně vysvětlených rad pro všechny tápající obsahuje i řadu praktických cvičení...



Na schůzku přijďte přesně. Je to sexy. Sport není nic, za co byste se museli stydět. Nehybností zasmrádnete a ženy vaší useděnost vycítí na sto honů. Sport pomáhá vyplavit látky, které ženy přitahují, a to i když se pak osprchujete. (ukázka z knihy)