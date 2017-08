Nizozemská policie zadržela útočníka, který držel rukojmí v budově rádia

HILVERSUM Ozbrojený muž držel víc než hodinu ženu jako rukojmí v budově nizozemského rádia 3FM v městě Hilversum. Budovu obklíčila policie a po chvíli vyjednávání útočník rukojmí propustil. Žena byla odvezena do nemocnice, muž byl zatčen, informovala nizozemská policie.

Agentura Reuters informovala o tom, že žena zřejmě neutrpěla žádná zranění, byla však převezena od nemocnice na kontrolu.

Man arrested after holding woman hostage at Dutch radio station in Hilversum – media https://t.co/ZYaSqxmS43 pic.twitter.com/RU4cAsqY2p