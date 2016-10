Pětasedmdesátiletý Dylan má za sebou pětapadesátiletou hudební kariéru a za tu dobu napsal přes 500 písní a prodal přes 74 milionů kopií svých alb. Jako první rockový hudebník v historii získal Pulitzerovu cenu, hrál v několika filmech a na svých cestách také maluje. Mezi jeho neznámější hity patří písně Blowin’ in The Wind nebo Like A Rolling Stone.

„Bob Dylan je skvělým básníkem, ztělesňuje tradici a neustále znovuobjevuje sám sebe,“ odůvodnila Dylanův úspěch stálá tajemnice Nobelovy ceny Sara Danius v rozhovoru na Twitteru. Švédská akademie uvedla, že Dylan „vytváří nové formy poetického vyjádření v mezích amerického písničkářství“.

Nobelova cena za literaturu poputuje do USA po více než dvaceti letech. Naposledy ji získala spisovatelka Toni Morrison v roce 1993. Slavnostní předání ocenění se uskuteční v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince. Laureát Nobelovy ceny za literaturu získá 8 milionů švédských korun (více než 22 milionů Kč).

Oznámení laureáta ocenění za literaturu uzavřelo letošní ohlašování prestižních cen. Už minulý týden oznámili ve Stockholmu nositele Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii, fyziku, chemii, tento týden i za ekonomii. V Oslu minulý týden zveřejnili jméno letošního laureáta ceny za mír, kterým se stal kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. Letos se výjimečně cena za literaturu oznamovala jako poslední.

Loni získala Nobelovu cenu za literaturu běloruská spisovatelka a novinářka Světlana Alexijevičová, která jako kritička režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka byla nucena žít přes deset let v exilu.

Prestižní ocenění nesou jméno švédského vynálezce dynamitu Alfreda Nobela (1833-1896). Ten ve své závěti rozhodl, že jeho majetek bude vložen do fondu, z něhož bude každoročně udělována cena za významné vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě. První Nobelovy ceny byly uděleny v roce 1901. Cenu za literaturu tehdy dostal francouzský básník a esejista Sully Prudhomme. Významné ocenění se od té doby udělilo ještě 102krát.