Norah Jones se představila na mezinárodní scéně v únoru 2002 s debutovou deskou Come Away With Me, na níž poprvé ukázala světu svůj jedinečný hlas. Nahrávka se v hudebním světě stala fenoménem, v roce 2003 ovládla ceny Grammy a ukázala zcela odlišný směr, než nabízela tehdejší převládající pop music. Od té doby prodala Norah Jones přes 45 milionů alb a stala se devítinásobnou držitelkou cen Grammy. Vydala jednak řadu sólových alb, která se setkala s úspěchem u kritiků i v prodejních žebříčcích – Feels Like Home (2004), Not Too Late (2007), The Fall (2009) a Little Broken Hearts (2012) – jednak nahrávek se svými kapelami The Little Willies a Puss N Boots. Kompilace z roku 2010 ...Featuring Norah Jones ukázala její neuvěřitelnou všestrannost, obsahovala společné nahrávky s tak odlišnými umělci jako Willie Nelson, Outkast, Herbie Hancock nebo Foo Fighters. Deska Little Broken Hearts, kterou produkoval Danger Mouse, se stala dalším fascinujícím krokem v uměleckém vývoji jedné z nejzajímavějších zpěvaček-písničkářek hudebního světa.

V roce 2014 se Norah zúčastnila v Kennedyho centru ve Washingtonu historického koncertu nazvaného Blue Note at 75, připomínajícího 75. výročí legendární značky, která se pro Norah stala od roku 2000 doslova domovem. Setkání „rodiny“ hudebníků okolo tohoto labelu Norah inspirovalo k nové, aktuální desce Day Breaks. Vrátila se na ní zpět ke svým jazzovým kořenům, ale zároveň dokazuje, že patří k jedinečným americkým umělcům dneška, že je šiřitelkou nezaměnitelného zvuku, který spojuje to nejzákladnější z americké hudby: country, folk, rock, soul a jazz. Day Breaks nabízí podobně křehkou fúzi jako debut Come Away With Me, ale zároveň jde o dílo již zralé umělkyně.