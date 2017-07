Norah Jonesová poprvé vystoupila v Česku, zazpívala v Ostravě

OSTRAVA Americká písničkářka a pianistka Norah Jonesová vystoupila ve čtvrtek v Ostravě na festivalu Colours of Ostrava. Jde o první koncert této devítinásobné držitelky cen Grammy v České republice. Před hlavní scénou na autorku pístní jako Don’t Know Why či Come Away With Me čekalo na umělkyni publikum čítající podle odhadů více než 20 tisíc lidí.

Úspěšná zpěvačka v Ostravě představila písně z posledního alba, které vydala loni. Umělkyně, vlastním jménem Geetali Norah Jonesová Shankar, se narodila v roce 1979 v New Yorku. Je dcerou slavného indického sitáristy Raviho Shankara. Její hudbu odborníci označují za směs jazzu, country a popu. Svá alba vydává u čistě jazzového vydavatelství Blue Note. Po svém prvním albu Come Away With Me, získala osm cen Grammy.



Festival Colours of Ostrava potrvá do soboty. V Dolních Vítkovicích ještě vystoupí například kapela Jamiroquai, Michal Hrůza s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Midnight Oil či elektronické duo Moderat. V sobotu v noci akce vyvrcholí koncertem jedné z nejosobitějších kapel nejen na poli taneční hudby. Poprvé v České republice vystoupí Justice.

Na koncert se dostali všichni příchozí. Pořadatelům se ve čtvrtek podařilo zvládnout odbavení návštěvníků a u vchodů se netvořily fronty jako ve středu. „Dnes se nic mimořádného neděje. Příchod návštěvníků průběžně zvládáme,“ řekl ve čtvrtek mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Celkově si návštěvníci festivalu, který loni britský deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Ostrava letos hostí přes 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídnou hudební zážitky mnoha žánrů, od elektroniky přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objeví se zástupci hudebních scén z celého světa - od Austrálie přes Senegal, Alžírsko, Chile, Indii, Izrael až po Španělsko nebo Irsko.