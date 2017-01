Hudební výhled do roku 2017: Depeche Mode, U2 a ti druzí

Při ohlédnutí za hudebním děním uplynulých dvanácti měsíců jsme před pár dny na tomto místě označili rok 2016 za rok seniorů. Ten nový, jehož druhý den právě prožíváme, příliš mnoho návratů klasických hvězd, které si spojujeme především se zlatou érou šedesátých let, neslibuje – většina seniorů bude buď odpočívat, nebo koncerty podporovat své desky vydané v minulém roce. Tedy nepochybně kromě hyperaktivního Neila Younga, který zcela jistě o nějaký titul svoji diskografii rozšíří. Bez toho si totiž nelze v poslední době žádný rok představit.

Nové album vlastně zatím reálně ohlásil jediný opravdový senior, ale to skutečně na slovo vzatý: jeden z otců rock’n’rollu Chuck Berry. 18. října loňského roku oslavil devadesátiny a při té příležitosti ohlásil fanouškům, že se po osmatřiceti letech vrátí do studia a mimo jiné za pomoci svých dětí Charlese a Ingrid natočí novinku, nazvanou prostě Chuck. Měla by být věnována Berryho ženě Themettě a kytarista slibuje „přímočaré i oduševnělé kousky“. Tak uvidíme.

Velká dvojka

Jestli se o něčem bude v roce 2017 hodně mluvit, budou to nepochybně nové desky „velkých“ v podstatě poprockových kapel. Už někdy na jaře (přesné datum není ještě vyhlášeno) vyjde nové, čtrnácté studiové album britských Depeche Mode. Deska ponese název Spirit a produkoval ji James Ford, člen elektronického projektu Simian Mobile Disco a producent řady úspěšných alb (např. Arctic Monkeys), což slibuje, že by kapela s neúprosně se blížícími čtyřicátinami na krku mohla držet krok se současností, a přitom zůstat svá. Nové album vyrazí Depeche Mode propagovat na turné, jež bude mít zastávku i v České republice: 24. května v Eden Aréně.

Frontman kapely U2 Bono

Neméně očekávaným albem je novinka irských U2. Jedna z vůbec nejúspěšnějších kapel dějin populární hudby potvrdila už vlétě, že pracuje na následovníkovi minulé desky Songs of Innocence z roku 2014. Deska ponese název Songs of Experience, což nepřekvapí znalce díla anglického básníka a výtvarníka Williama Blakea, který na konci 18. století napsal sbírky týchž názvů (ovšem v delším rozmezí pěti let).

K samotnému obsahu alba skupina zatím mnoho neprozradila. Podle britského New Musical Expressu vybírá z více než padesáti nových písní, jejichž texty jsou údajně silnější než texty na výrazně politicky zaměřeném klasickém albu U2 War z roku 1983. Kytarista The Edge ovšem nadcházející novinku připodobnil spíše kve své době kontroverzně přijatému albu Zooropa z roku 1993. Tak se nechme překvapit. Každopádně, na vydání alba bude navazovat podzimní evropské turné U2 a zatím velmi potichoučku se v kuloárech šeptá o možném koncertování irské čtveřice v Praze.

Zpěvačky i satanista

Světová hudební scéna v roce 2017 ale samozřejmě nebude jen v zajetí těchto dvou ikonických kapel. Albové novinky připravuje, nebo alespoň slibuje dlouhý zástup zpěváků, hudebníků i kapel všech žánrů a stupňů popularity.

Zatím blíže nespecifikované novinky mají vydat populární zpěvačky, které svoje publikum nacházejí ve velmi širokém posluchačském spektru počínaje školáky: Katy Perry, Kylie Minogue a Christina Aguilera. Dospělejší posluchačskou základnu má nepochybně rockovápísničkářka Sheryl Crow, zpěvačka Imelda May, jejíž chystanou novinku Life Love Flesh Blood produkuje slovutný T Bone Burnett, anebo velký objev posledních let Rhiannon Giddens, která vydá už v únoru své druhé album – Freedom Highway.

Živo bude i na indierockové scéně. Nejenže vydají, mnohdy po velmi dlouhých letech, nová alba kapely, které byly mezi prvními, jež termín „nezávislý rock“ naplňovaly obsahem už v 80. a 90. letech, jako The Jesus And Mary Chain, Ride nebo Spiritualized, ale i jejich mladší následovníci. Mezi ty, o nichž se bude letos mluvit, patří například The xx, The Flaming Lips, Arcade Fire, The Killers nebo Ty Segall. Zatím jen EP s názvem Kaleidoscope ohlásil další z velkých kasovních trháků, londýnští Coldplay. Ti mimochodem letos oslaví už dvacáté výročí založení.

Očekávají se ale i svým způsobem kuriozity. Vzbudit další kontroverze se například chystá Marilyn Manson. Už jen tím, že svoje nadcházející album nazval dosti průhlednou satanistickou přesmyčkou Say10. Takže asi bude veselo.