Čečenská komise spojuje rozvedené páry. K přesvědčení ex-partnerů může přizvat policii

MOSKVA/PRAHA Čečenské autority hlásí úspěch nekonvenční kampaně, která nutí rozvedené páry k obnovení vztahu. Rodiče se prý mají znovu sjednotit v zájmu dětí a kvůli podpoře v boji proti terorismu. Komise pověřená vynucováním programu si může na pomoc přizvat i policii.

Místní televize v Čečensku v průběhu léta informovala o životech rozvedených párů, které se k sobě vrátily a nyní je kontrolují členové vládní komise, známé jako Rada pro harmonizaci manželství a rodinné vztahy. Ta tvrdí, že se jí za poslední dva měsíce povedlo spojit 948 párů, z nichž spolu někteří partneři několik let nežili. Rada může v rámci slučovacího programu požádat policii, aby „povzbudila“ páry k vyřešení problémů. Informoval o tom zpravodajský server The New York Times.



Vysílání ukazuje dříve rozvedené partnery, jak nyní žijí ve společném domově, přičemž se většinou jeden druhému vyhýbají, ale zároveň tráví čas s dětmi. Ukazuje například jednu matku, která pomáhá svému dítěti s domácími úkoly.

„Toto šťastné shledání bylo možné díky programu regionálního lídra,“ odkázal televizní reportér k Ramzanu A. Kadyrovovi. „Navzdory vzájemné nevraživosti stovky rozvedených na výzvu reagují,“ doplnil reportér.

Kadyrov při oznámení nového programu řekl, že se u dětí rozvedených rodičů zvyšuje šance, že se z nich stanou islamističtí bojovníci a tím spíše, když děti vychovávají pouze jejich matky.„Jestliže mohli žít dohromady předtím, než měli tři, čtyři nebo pět dětí, proč se rozvádět potom?“ uvedl Kadyrov. „Jestliže všechno bylo v pořádku před pěti dětmi, proč nemohou žít dohromady poté, pro dobro dítěte?“ podotkl s tím, že pouze pět až šest dětí ze sta, kterým se rozvedli rodiče, je normálních.

Čečenská televize ukazuje setkání pořádaná Radou pro harmonizaci manželství a rodinné vztahy, kterých se účastní muži a ženy z párů, které se rozvedli. Lidé se dívají do země, zatímco policie a náboženští vůdci zjišťují důvody jejich odloučení. Obvykle dojdou autority k tomu, že žádný dobrý důvod k rozvodu neexistoval a nařídí jim, aby se dali znovu dohromady.

Ne každý se ale podvolil vládnímu programu. „Moje rodina je moje věc,“ řekl pro BBC muž, kterého komise tlačila do obnovení vztahu s bývalou manželkou „Řekl jsem, že se neplánuji vrátit k člověku, se kterým jsem se rozvedl před sedmi lety.“

Nucené obnovování vztahů přišlo po represích gayů

Jakkoliv necitelně může program vypadat, v Čečensku je brán smrtelně vážně. Neochota podřídit se požadavkům místní vlády může mít vážné následky; často horší než soužití s bývalým partnerem. Převážně muslimská oblast po pádu Sovětského svazu dvakrát vedla dvě války s Ruskem, přičemž obě prohrála.

V roce 2007 se stal prezidentem Čečenska Ramzan Kadyrov, který během druhé čečenské války přešel do služeb Ruska. Kreml dal Kadyrovovi volnou ruku v otázkách vlády nad oblastí výměnou za jeho loajalitu.

Nucený návrat k bývalým partnerům následoval po brutální represi gayů minulou zimu. V kampani zaměřené proti homosexuálům se policisté na internetových diskuzních fórech vydávali za gaye hledající setkání, aby posléze zadrželi a údajně mučili muže, kteří odpověděli.

Gayové, kteří uprchli z Čečenska, tvrdili, že je policisté bili a mučili elektrickými šoky. Čečenská vláda obvinění popřela a řekla, že v Čečensku žádní homosexuálové nejsou.