Nová epidemie. Češi mají chatrné kosti

„S prodlužujícím se věkem života narůstá počet pacientů. Není to ale jen tím, že mají vyšší věk. Dožívají s mnoha nemocemi, které osteoporózu mohou způsobovat. Ať už je to cukrovka, revmatická onemocnění, nebo astma,“ potvrzuje rostoucí trend František Šenk, primář Osteologického centra v Nemocnici Havlíčkův Brod.



Za několik desítek let se přitom podle některých odborníků situace ještě zhorší a diagnóza přezdívaná „tichý zloděj kostí“ se zařadí na smutné první místo v žebříčku příčin úmrtí. „Očekáváme epidemii. Počet nemocných žen se do roku 2050 zvedne o 240 procent, u mužů to bude dokonce o 310 procent,“ říká Tomáš Řačák z organizace Right at Home, jednoho z největších poskytovatelů domácí péče na světě.

Plíživá nemoc, která způsobuje odvápnění kostí, sužuje hlavně ženy po menopauze. „Trvá řadu let, než začnou trpět zlomeninami,“ popisuje primář Šenk průběh osteoporózy u žen okolo 50 let. Ty si potíží často všimnou až ve chvíli, kdy se jejich výška o několik centimetrů zmenší.

Muži v současnosti tvoří čtvrtinu ze všech nemocných, osteoporóze ale budou unikat také čím dál méně. „Pravděpodobnost, že se bude muž léčit s odvápněním kostí, už je dokonce o třináct procent vyšší než riziko karcinomu prostaty,“ uvádí Řačák.

Největší komplikací osteoporózy je zlomenina krčku kosti stehenní. U lidí ve vysokém věku může být dokonce fatální. „Udává se, že do roka zemře dvacet procent pacientů, kteří si zlomí krček,“ sdělil Šenk. Příčinou sice není řídnutí kostí jako takové, ale jeho důsledky – lidé u mírají často na zápal plic nebo infekci kvůli dlouhodobé nehybnosti na lůžku.