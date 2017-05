Agent Cooper se zatím nenašel. Nové Twin Peaks je tvrdou zkouškou pro fanoušky

Před více než čtvrtstoletím se Davidu Lynchovi podařil originální tah. Postavy z kriminálního dramatu, hororu či mýdlové opery se ocitly na úplně jiném jevišti, než bylo do té doby zvykem, a dospěly až do mysteriózních hlubin lidského podvědomí, bojovaly s mocí démonů a ocitaly se v mysteriózním zásvětí, kde vůbec není zřejmé, co je skutečné, a co ne, a kde zdánlivé odpovědi jen vyvolávají další otázky.

Právě tam se tehdy zvláštní agent FBI Dale Cooper setkal vedle zavražděné Laury Palmerové také se svým vlastním dvojníkem, který jej potom coby hostitel démona Boba nahradil ve skutečném světě. Jak to bylo dál, už se diváci v roce 1991 nedozvěděli z prostého důvodu - bylo jich v tu dobu už příliš málo na to, aby se televizi ABC vyplatilo Městečko Twin Peaks dál vysílat.

VIDEO: Městečko Twin Peaks - ukázka ze 3. série Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukázalo se, že podvratný záměr naservírovat seriálovému publiku znepokojivou surrealistickou vizi vyšel jen zčásti - velkou část diváků děj zajímal jen po tu dobu, než se víceméně vyřešila konvenční kriminální zápletka a kdy šlo seriál vnímat především jako zdařilý mix žánrové podívané a parodie na ni. Málo srozumitelné mysteriózní pokračování řadu příznivců zmátlo a odradilo. Když se Dale Cooper přestal zajímat o kávu a třešňové koláče a vstoupil do černé lóže (nebo v původním českém překladu černého vigvamu), zůstali s ním jen ti opravdu věrní.

Kyle MacLachlan na roztrhání

Současná uzavřená série o osmnácti dílech, kterou si od Davida Lynche objednala společnost Showtime, je tedy husarským kouskem už proto, že navazuje přesně tam, kde původní nápad ztroskotal. Skutečný agent Cooper (Kyle MacLachlan) sedí po čtvrtstoletí stále mezi rudými závěsy, zatímco jeho zlý dvojník (kterého ovšem svět považuje za pravého Coopera) stojí v čele zločineckého gangu - nikoli už ale na starém známém místě, ale v Jižní Dakotě.

Setkáváme se s každým z nich zvlášť v době, kdy uplynula určená lhůta a měli by se zase vyměnit. Bobovi se ovšem zpátky nechce, a tak k výměně podstrčí dalšího Cooperova dvojníka, kterého si pro ten účel „vypěstoval“. V toho se skutečný Cooper promění a ztratí přitom ponětí o tom, kdo je ve skutečnosti... Po čtyřech zatím dostupných epizodách to vypadá, že na světě bude zase jednou pěkný zmatek.

Hrátky s podobností a dvojníky byly důležitou součástí původního seriálu (a koneckonců jsou zakódovány už v jeho názvu) - v tomto směru má tedy pokračování celkem pevnou vnitřní návaznost. Jiné klíčové atributy někdejšího Městečka Twin Peaks však, zdá se, z nové řady poněkud vymizely. Především je to magická atmosféra uzavřené maloměstské komunity uprostřed lesů, jež postupně vydávala svá obludná tajemství, ale stále si paradoxně udržovala idylického ducha rodinné pospolitosti.

Nové díly se do původního dějiště také vracejí, ale (zatím?) jde spíše jen o příležitostné návštěvy u starých známých, odměnu pro věrné diváky, které zajímá, jak dnes vypadá a co dělá kráska Shelly, rebel Bobby nebo policejní hrdličky Lucy a Andy. Na druhé straně proroctví Polenové dámy, která přiměje Hawka, indiánského zástupce šerifa, aby se vrátil k případu Laury Palmerové, svědčí o tom, že tady ještě zdaleka vše neskončilo.



U tak specifického seriálu, jako je Twin Peaks, je mimořádně obtížné cokoliv předpovídat nebo zbrkle hodnotit. První čtyři díly nového pokračování nicméně budí rozpačitý dojem. Nemají roztomilou hravost první řady a zdá se, že i démonická a mysteriózní atmosféra řady druhé se už poněkud vyčerpala. Stále je tu snaha o nadhled, vtipy však působí z velké části nuceně (ale ne tím způsobem nuceně, že by to, jako kdysi, byla tím větší legrace) a surreálná linka se pere se snahou o logickou konstrukci příběhu.

V jistých dlouhých chvílích (a těžko říci, jestli je to záměr) jako by se seriál stával vyprázdněnou variací sebe sama: svým vlastním podivně artikulujícím dvojníkem. V těch momentech musí nejspíš i nejvěrnější fanoušci zaváhat, jestli tenhle odvážný pokus stál za to. Stále ještě můžeme doufat, že ano.

Twin Peaks 2017, díly 1-4

Režie: David Lynch

Hrají: Kyle MacLachlan, David Lynch a další

Vysílá HBO a HBO GO