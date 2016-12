Nová výstava představuje Prahu jako město v době Karla IV.

Expozice Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy je první fází, muzeum chce postupně zaplnit všechny prostory historického domu. Zároveň tak zčásti vyřeší i nedostatek svých výstavních prostor. „Můžeme zde prezentovat část sbírky středověkých pragensií,“ řekla ředitelka Muzea Hlavního města Prahy Zuzana Strnadová. Město do vybudování expozice investovalo 15 milionů korun.



Výstava používá moderní prostředky, jako jsou projekce nebo dotykové obrazovky. „Návštěvník je vystaven širokému spektru vjemů, musí zapojit všechny smysly. Expozice je komponovaná podobně jako třeba rytmizované divadelní představení,“ vysvětlil její architekt Broněk Stratil.

Hlavním exponátem je model města s takzvaným videomappingem, tedy projekcí přímo na hmotu modelu, která ilustruje postupný urbanistický vývoj Nového Města pražského. Expozice je podle něj zatím spíš „ochutnávkou“, hotová celá by mohla být za rok. Celé muzeum se všemi prostory by podle radního pro kulturu Jana Wolfa (KDU-ČSL/Trojkoalice) mohlo být dokončeno za čtyři či pět let.



Kromě modelů města či jednotlivých budov návštěvníci expozice uvidí i řadu cenných exponátů ze sbírek muzea, jako například poutní odznak z druhé poloviny 14. století dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům.

Muzeum je otevřeno každý den od 9:00 do 20:00. Vstupné je 150 korun, pro držitele karet na pražskou MHD opencard nebo lítačka 130 korun. Členové organizovaných skupin nad deset osob zaplatí 120 korun, děti polovinu. Pro školní skupiny a držitele karet ISIC je vstupné 50 korun. Rodinná vstupenka za 300 korun platí pro jednoho či dva dospělé s jedním až čtyřmi dětmi do 14 let.

Hlavní město u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. podpořilo více než 30 projektů. Vláda vyčlenila na desítky akcí v celé zemi asi 70 milionů, město 30 milionů korun. Kromě výstav či knih byla například také rekonstrukce korunovačního průvodu či odborná konference.