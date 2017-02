Novák chtěl utéct, vysvětlil soud eurozatykač. Kmotrovi kvůli ROP hrozí 13 let

Novák nyní sedí v německé cele, kde čeká na vydání ke stíhání do Česka. Podle kriminalistů je jednou ze dvou klíčových figur kauzy, v níž jde o škodu téměř 14 miliard korun.

„Za vytýkanou trestnou činnost hrozí uložení trestu odnětí svobody až na třináct let a čtyři měsíce. Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o trestnou činnost spáchanou ve prospěch organizované zločinecké skupiny, horní hranice základní trestní sazby pět až deset let se zvyšuje o jednu třetinu,“ stojí v evropském zatykači, který má server Lidovky.cz k dispozici.

Daniel Ježek má být vedle Nováka druhou klíčovou postavou kauzy ROP Severozápad.

Nováka, který už v Česku dostal čtyřletý trest za korupci (odseděl si polovinu), chce policie stíhat kvůli šesti trestným činům, z nichž jsou nejzávažnější poškození finančních zájmů Evropské unie, účast na organizované zločinecké skupině či organizování podplacení.

Případ údajných manipulací s evropskými dotacemi v ROP Severozápad čítá 24 aktérů. Skupina měla v letech 2008 až 2011 pod velením Nováka a dalšího někdejšího kmotra ODS Daniela Ježka zajistit rozdělení miliard z evropských peněz mezi spřátelené politické, podnikatelské a manažerské struktury. Policie rozjela zatýkání loni 13. prosince, razie ale Nováka minula. Tou dobou byl v USA.

Jen pár dní po zátahu dospěli podle zjištění serveru Lidovky.cz kriminalisté k závěru, že exsenátor a bývalý starosta Chomutova se bude chtít vyšetřování vyhnout. Žalobce tak požádal o vydání Evropského zatýkacího rozkazu. „Byl tady návrh státního zástupce s tím, že se podezřelý pokusí utéct,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz soudce ústeckého okresního soudu Martin Mihal, proč na Nováka evropský zatykač vydal.

Bylo zřejmé, že se bude skrývat, řekl o kmotrovi soudce

Porušil Novák podmínky propuštění? Alexandr Novák si měl odsedět čtyřletý trest za korupci, v roce 1999 totiž převzal jako starosta Chomutova 42milionový úplatek za zprostředkování prodeje akcií městských firem. Novák si odpykal jen půlku, v květnu 2015 byl podmíněně propuštěn se zkušební lhůtou čtyři roky.

Okresní soud v Chomutově každý rok hodnotí, jak si Novák na svobodě vede. Letos se však místo v květnu začal exsenátorovým chováním kvůli kauze ROP zabývat dříve. Soud si vyžádal spis počátkem února. „Informace z médií byly pouze podnětem k tomu, aby se zdejší soud začal zabývat věcí dříve. Informace z médií však soud rozhodně nijak vyhodnocovat nebude. Pro účely posouzení věci budou vyžádány oficiální zprávy orgánů činných v trestním řízení,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Lenka Chalupová k postupu, na nějž upozornily Seznam Zprávy.

Kvůli Novákově údajné snaze o útěk může přitom soud dospět k závěru, že podmínky propuštění porušil a v krajním případě ho může poslat do vězení odsedět si zbytek trestu.

„Z určitých indicií bylo zřejmé, že nemá v úmyslu si vůbec převzít usnesení o zahájení trestního stíhání a že se bude skrývat,“ podotkl soudce Mihal. Evropský zatykač podepsal 22. prosince, už o dva dny dříve podle zjištění serveru Lidovky.cz ústecký okresní soud vydal zatykač český. Nováka pak sebrala policie na Štědrý den na frankfurtském letišti.

Jednou ze zmíněných indicií bylo, že má Novák silný vztah právě k Německu. „Mohl se tam vyskytovat mimo jiné proto, že je občanem Německa,“ podotkl soudce Mihal.

Další indicií měla na stole už nějakou dobu policie. Kriminalisté totiž Nováka podezírali, že chce z České republiky nadobro zmizet. Vyplývá to z rozhodnutí, jímž potvrdil ústecký krajský soud vazbu pro druhou hlavní postavu kauzy, Daniela Ježka.

Oba měli k sobě blízko, čile spolu obchodovali. „Ohledně jeho osoby (Alexandra Nováka) již v minulosti pojal policejní orgán důvodné podezření, že disponuje cestovními doklady jiného jména a hodlá se trvale usadit v USA,“ stojí v usnesení, které má server Lidovky.cz k dispozici.

Už dříve Mladá fronta DNES upozornila, že Novák má trvalé bydliště v Düsseldorfu. Loni v květnu se navíc vzdal českého občanství, od té doby je oficiálně pouze Němcem. Díky Novákově německému občanství mohla přitom česká justice na mezinárodním poli reagovat tak rychle, podle zákona se totiž evropský zatykač jinak vydává až šest měsíců po vyčerpání všech možností dotyčného zatknout na českém území.

O vydání Nováka z USA vyjednávalo české ministerstvo spravedlnosti

Když Novákovi nasadila pouta německá policie, přiletěl z amerického Los Angeles. České úřady už v tu dobu věděly, že se zdržuje v USA. Serveru Lidovky.cz to potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová .

„Zadržení pana Alexandra Nováka předcházela intenzivní komunikace ministerstva spravedlnosti s americkou stranou,“ sdělila mluvčí Schejbalová. „Podrobněji však není možné tento proces komentovat,“ dodala. Obrysy jednání obou stran lze však vyvodit poměrně snadno: Američané posadili Nováka v Los Angeles do letadla s tím, že si na něj ve Frankfurtu počká německá policie.

Jeden z nejvlivnějších zákulisních hráčů ODS poslední dekády od 3. ledna sedí v německé vydávací vazbě. Po zadržení totiž odmítl, aby ho německé orgány do rukou české justice poslaly rovnou. „Stíhaný nesouhlasil se zjednodušeným řízením o vydání,“ sdělil ČTK mluvčí vrchního státního zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem Alexander Badle. V praxi to znamená pouze procesní komplikaci, odevzdání Nováka ke stíhání do Česka musí potvrdit frankfurtský soud a pak ho teprve tamější žalobci předají Čechům.

Za českou stranu má dopravení jedné z hlavních postav kauzy ROP Severozápad před zdejší spravedlnost na starost ústecký okresní soud, jenž eurozatykač vydal. „Tento soud je příslušný k dalšímu postupu ohledně výkonu evropského zatýkacího rozkazu,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí resortu spravedlnosti Schejbalová. „Bližší informace k případu podávat nebudeme,“ sdělila však serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Irena Jeřábková. Mluvčí nicméně upozornila na jeden důležitý motiv, jenž anabázi kolem Nováka provází.

Nováka čeká po návratu domů téměř najisto vazba

Po návratu domů totiž exsenátor s největší pravděpodobností zamíří rovnou do cely. „Ve věci bude nařízeno vazební zasedání,“ uvedla Jeřábková. A hrozba vazby je velmi reálná. „Je tady dán důvod vazby útěkové,“ upřesnil soudce Martin Mihal.

Ve vazbě už přitom od prosince sedí Novákova pravá ruka z kauzy ROP Daniel Ježek. Oba měli podle kriminalistů vystavět a řídit celý důmyslný systém spočívající v účelovém hodnocení stovek žádostí o dotace z ROP Severozápad a financování předem vybraných projektů.

Oba podle vyšetřovatelů například měli hlavní slovo v tom, kdo obsadí klíčové pozice na dotačním úřadu. Chtěli tím údajně zajistit hladký chod celé skupiny. Když bylo kvůli tomu třeba na post ředitele úřadu účelově dosadit Petra Kušnierze (dnes korunní svědek kauzy), po pokynu Nováka měl úřad jeho předchůdci Petru Vráblíkovi vyplatit téměř milion korun. Novák si tím chtěl zajistit jeho diskrétnost.

„Alexandr Novák se podílel na rozhodnutí, aby původnímu řediteli byl novým ředitelem vyplacen úplatek ve výši 962 262 korun v podobě nedůvodných mimořádných odměn za jeho mlčenlivost. Ty byly vyplaceny v měsíčních splátkách v době od září 2010 do března 2011, což prokazují mzdové výkazy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,“ píše se v eurozatykači na Nováka.