Novinářku Wallovou prý zabil poklop ponorky. Proč bylo její tělo rozřezáno, vynálezce nevysvětlil

KODAŇ/PRAHA Švédská novinářka Kim Wallová zemřela v polovině srpna na palubě podomácku vyrobené ponorky kvůli nehodě. Řekl to v úterý u soudu v Kodani její majitel a vynálezce Peter Madsen. Podle něj Wallovou uhodil náhodou těžký poklop ponorky.

Madsen držel poklop, když pluli s Wallovou mezi Dánskem a Švédskem. „Vyklouzlo mi držadlo krytu a poklop se zabouchl,“ citovala vynálezce agentura Reuters.



„Kim byla vážně zraněná, ležela na zemi a hodně krvácela. Tam, kde dopadla, byla velká kaluž krve,“ říkal Madsen u dánského soudu.



Podle jeho slov se novinářku pokoušel pohřbít do moře a poté spáchat na palubě ponorky sebevraždu. 23. srpna identifikovala policie v moři nalezené bezhlavé ženské torzo bez končetin jako Wallovou. Příčina její smrti zatím nebyla oficiálně oznámena. Proč bylo tělo rozřezáno, Madsen v úterý neřekl.



Polície obvinila Madsena z vraždy Wallové, za což mu hrozí trest v rozmezí pět let až doživotí. Zadržen byl poté, co se jeho ponorka potopila a on byl z ní zachráněn.

Kodaňský okresní soud nyní rozhoduje, zda Madsenovi prodlouží vazbu a kvůli jakému obvinění.