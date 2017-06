Novinářům kvůli Trumpovi hrozí útok, tvrdí dopisovatel z Bílého domu

Karem měl spor se zástupkyní mluvčího Bílého domu Sarah Huckabee Sandersovou při úterním briefingu: vyčetl jí, že znevažuje novináře, když říká, že se zaměřují na nepodstatné věci. „Je čas stoupnout si a být brán vážně,“ citovala ho AP.



Stanici CNN Karem řekl, že to, co se děje v Bílém domě, je „porušování prvního dodatku ústavy, a to je nebezpečné“. „Vytváří to pro reportéry nebezpečnou situaci. Přijde čas, a já si myslím, že to nebude trvat dlouho, a budeme svědky fyzického napadení novináře,“ prohlásil.

Sandersová v úterý prohlásila, že Trump je „znechucen nepřetržitým přívalem nepravdivých zpráv“ v souvislosti s vyšetřováním údajného vlivu Ruska na loňské prezidentské volby v USA.

Karem má prý dost zastrašování novinářů

Karem řekl, že má dost zastrašování ze strany Trumpových zaměstnanců, jejichž šéf vidí zprávy buď jen jako dobré, nebo jen jako špatné. Domnívá se, že ponižující zacházení s novináři v Bílém domě se přenese i do nižších politických pater.

Sandersová v úterý tvrzení Bílého domu o nepravdivých zprávách dokazovala incidentem v CNN. Stanice tento týden stornovala materiál o kontaktu Trumpova poradce Anthonyho Scaramucciho s Rusem Kirillem Dmitrijevem, jehož fond řídí investice amerických subjektů v Rusku.

CNN uvedla, že materiál neprošel standardním ověřovacím procesem, i když nemusel obsahovat nutně chybné informace. Přesto tři její zaměstnanci podali výpověď. Trump na to okamžitě reagoval na twitteru dotazem, co bude s dalšími vymyšlenými zprávami, které podle něj CNN zveřejňuje.