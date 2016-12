Boje v kostele sv. Cyrila a Metoděje K bojům mezi sedmi českými výsadkáři a příslušníky SS a gestapa došlo 18. června 1942. Všichni výsadkáři po sedmi hodinách bojů zemřeli. Mezi nimi i Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří provedli atentát na Heydricha.

Proč je na snímku vyfotografována krypta výsadkářů? Má něco znázorňovat?

Má to v každém případě připomínat největší odbojovou událost našeho druhého odboje, možná vůbec největší událost našich moderních dějin. A má to připomínat v kontextu toho, že svoje drobné osobní problémy, starosti a pracovní obtíže nemáme příliš nafukovat a máme se dívat dopředu.

Je to i reakcí na současnou situaci v České republice a ve světě? Například na růst nacionalismu v české společnosti?

Asi ano. Je to i vyjádření jakési nespokojenosti se společenskou situací a zase upření se k tomu, že i ta společenská situace by mohla být do budoucna lepší.

Jiří Padevět

Kdo je autorem nápadu a snímku?

Autorem snímku i nápadu jsem já. Grafické podoby autorem nejsem. To je naše technická redaktorka.

Uvažovali jste, jestli není přání na příští rok depresivní nebo kontroverzní?

Já si myslím, že kontroverzní určitě není. Je to připomínka hrdinů. Upřímně řečeno je na prvním lednu něco pozitivního? Všichni mají kocovinu, ruší svá novoroční předsevzetí. Teď to samozřejmě zlehčuji, ale nemyslím si že je depresivní. Je to spíše naopak velmi povzbudivé. To že ta naděje opravdu umírá poslední a to co se podařilo mužům operace Anthropoid a dalším výsadkářům, tak bychom si měli připomínat dnes a denně.

Bude i tištěná forma? Komu ji budete rozesílat?

Bude i tištěná forma. Budeme jí posílat vedoucím představitelům Akademie věd, nakladatelům, knihkupcům, jiným kolegům a přátelům. Náklad tištěný nebude velký, ale kdyby někdo projevil eminentní zájem, tak se může obrátit.