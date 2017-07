‚Nový Concorde‘ blíže realitě. Tichý stroj NASA zvládne Londýn-New York za 3 hodiny

WASHINGTON/PRAHA Od srpna se mohou hlásit do výběrového řízení firmy, které mají zájem vybudovat za peníze americké vesmírné agentury NASA nadzvukové dopravní letadlo, nástupce slavného Concordeu. Na začátku příštího roku chce NASA vybrat nejlepšího a první testovací lety by se měly uskutečnit v roce 2021. Americká společnost Lockheed Martin už na designu prototypu začala pracovat před rokem.

Specifickým rysem plánovaného letounu by měl být mnohem nižší hluk motorů. Jejich burácení při nadzvukové rychlosti bylo jedním z problémů, se kterými se potýkal Concorde. Nové technologie by ale vliv rychlosti měly umenšit. Stroje by tak mohly létat i nad zalidněnými oblastmi, pokud by na základě testování uvolnil americký Federální letecký úřad bezpečnostní pravidla, jimiž Concorde neprošel.

NASA chce vybrat výrobce letadla co nejdříve na začátku příštího roku a v následujících pěti letech mu vyplatit celkem 390 milionů dolarů (téměř 8,67 miliardy korun). První roční náklady jsou zahrnuty i v plánovaném návrhu rozpočtu prezidenta Donalda Trumpa pro příští rok. Pokud půjde všechno podle plánu, měly by testovací lety začít v roce 2021.

„Nadzvukové lety mají potenciál zlepšit kvalitu života těch, kteří často létají. Radikálně sníží čas letu,“ řekl agentuře Bloomberg Peter Coen, manažer projektu Komerční nadzvukové technologie v NASA. Cesta z New Yorku do Londýna by takovým letadlem trvala zhruba 3 hodiny.

Vesmírná agentura už dříve letos oznámila, že pokročila ve vývoji Tiché nadzvukové přepravy (QueSST) projektu, jehož cílem je snížit dopad aerodynamického třesku nadzvukové rychlosti. Cílem je redukce na „jemný hukot“. „V krátkodobém horizontu potřebujeme dostatečnou podporu, zájem a vklad celé komunity, abychom učinili hluk akceptovatelný i na zemi,“ dodal Coen.

Nejdřív jeden pilot

Jako vedoucí dodavatel v tomto projektu byla vybrána společnost Lockheed Martin, která síly spojila s NASA už v únoru minulého roku. Model experimentálního letadla pro demonstraci letu s nízkým třeskem byl letos v červnu vyzkoušen v nadzvukovém větrném tunelu v Glennově výzkumném centru NASA. Vesmírná agentura s Lockheed Martin také pracuje na předběžném designu konečného letadla, který má být dokončen do několika měsíců.

„Blížíme se k vybudování skutečného testovacího stroje. Do tohoto bodu nás dostalo partnerství s Lockheed Martin,“ řekl britskému listu Daily Mail David Richwine manažer projektu na sestrojení předběžného návrhu.

Jasné už je, že první testovací letadlo s označením X bude pro jednoho pilota a bude mít pouze jeden motor. Sestrojit by jej měla firma vzešlá z výběrového řízení. Kterákoliv v něm uspěje, bude mít právo využít ke svému projektu designu, který vytvořil Lockheed Martin. Jeho finální podoba bude známa v druhé polovině příštího roku.

I díky již probíhající spolupráci s NASA si na vítězství dělá největší naděje právě Lockheed Martin. „Jsme připraveni dát testovací letadlo dohromady. Cítíme, že máme technologický náskok a nástroje k jeho stavbě,“ myslí si generální manažer Programu pokročilého rozvoje v americké společnosti Rob Weiss.

Motor jak u stíhačky

Stroj Lockheed Martin by měl být 28,7 metru dlouhý s dostatkem místa pro jednoho pilota. Létat by měl ideálně ve výšce zhruba 16,7 kilometrů. Pohánět by letoun měl motor společnosti Boeing, který vyrábí pro svůj model stíhačky Boeing F/A-18. V ideálním případě nebude dosahovat většího hluku než 60 až 65 decibelů. Concorde, jehož nástupcem by se mohlo letadlo NASA stát, přitom burácel i více než 90 dBa.

Testovací nadzvukový pilotovaný letoun s tradičním označením X netestovala NASA už desítky let. Posledním takovým projektem byl zřejmě v roce 1993 malý kosmický letoun X-30.

Poté, co se projektu ujme na začátku příštího roku vítěz výběrového řízení, bude mít rok na sestavení celkového designu. V případě, že bude vybraná společnost úspěšná, první testovací lety by se měly uskutečnit na začátku roku 2021.

Nejprve se bude řešit konstrukce letadla, následně nadzvukový letový obal. Až na závěr se bude řešit, jestli skutečně prototyp projde přísnou kontrolou intenzity aerodynamického třesku, tedy jestli je opravdu hluk motoru dostatečně malý, aby mohlo letadlo přeletět přes obydlené oblasti.