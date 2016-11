Nový Zéland zasáhlo velmi silné zemětřesení o síle 7,5 Richtera. Pobřeží zasahují vlny tsunami

Zprávy o škodách a zranění osob zatím nejsou k dispozici. Novým Zélandem otřásají mocné dotřesy. Mají sílu 5,8, 6,2, 5,7 a 5,8 Richtera.



První vlna tsunami vysoká až jeden metr zasáhla severovýchodní pobřeží Jižního ostrova. Další, možná větší vlny, budou následovat



Sirens going off right now in Redcliffs/ Sumner #eqnz pic.twitter.com/zgarYGZmdJ