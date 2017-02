Izrael posílá do Prahy nového velvyslance. Meron má zkušenosti z USA i Norska

Meron už získal od české strany agrément, tedy svolení s vykonáváním diplomatické funkce v Česku. Úřadu se oficiálně ujme teprve poté, co jeho pověřovací listiny převezme prezident Miloš Zeman. Podle izraelského velvyslanectví termín zatím není stanoven, mělo by se to ale stát v horizontu několika týdnů.



Meron pracuje v izraelské diplomacii od roku 1987. V minulosti působil na washingtonské ambasádě Izraele, kde byl zmocněncem pro záležitosti Kongresu a působil jako prostředník mezi izraelskou vládou a americkým zákonodárným sborem. Na ambasádách v Norsku a na Kypru byl zástupcem velvyslance.

Česko-izraelské vztahy jsou velmi dobré, v Evropské unii patří Praha mezi nejbližší spojence Izraele.