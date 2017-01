Urostlý policista napadený subtilní aktivistkou. Případ podle soudu nelze bagatelizovat

Vyplývá to z čerstvě zveřejněného odůvodnění loňského rozhodnutí. Plyne z něj také to, že případ by mohl skončit v přestupkovém řízení.

Předloni v červenci v centru Prahy protestovalo několik set lidí proti imigraci a uprchlickým kvótám. Policisté zasáhli proti levicovým aktivistům, kteří chtěli průvod demonstrantů zablokovat. Přítel Krejčové neuposlechl výzvy a kladl pasivní odpor. Krejčová pak nalehla na záda policisty, který proti příteli zakročoval, a chytila jej rukama kolem ramen. Zásah totiž považovala za nepřiměřený. Policista, mnohem robustnější než Krejčová, údajně utrpěl lehké zranění.

Obvodní soud pro Prahu 1 ženě uložil za násilí proti úřední osobě měsíční trest vězení s odkladem na jeden rok. Odvolací městský soud ji následně zprostil obžaloby. Podle NS však chyboval, když se odchýlil od skutkových zjištění soudu prvního stupně a neprovedl znovu některé podstatné důkazy. Městský soud měl například vyslechnout oba znalce, kteří v kauze zpracovali rozdílné expertizy k mechanismu policistova zranění.

Rozhodnutí NS nevolá po přísném postihu Krejčové. Soudci zhlédli videozáznam zásahu a poukázali na to, že policista po konfliktu s Krejčovou pokračoval v zákroku bez známek jakéhokoliv omezení. „Ani NS při tom neuniklo, že poškozený policista je zdatný, urostlý muž, zatímco obviněná vyloženě subtilní žena,“ stojí v usnesení.

Na druhou stranu, některé polehčující okolnosti zmíněné městským soudem vidí NS odlišně. Poukázal například na to, že policisté zasahovali legitimně v situaci, kdy demonstranti neuposlechli výzvy a hrozil střet účastníků názorově protichůdných shromáždění.

Jednání Krejčové by podle NS teoreticky nemuselo být trestným činem, nelze je ale bagatelizovat natolik, aby neskončilo ani přestupkovým řízením.

U Městského soudu v Praze už podle systému InfoSoud kauza takzvaně obživla. Nyní bude rozhodovat znovu. „Musí tak činit daleko odpovědnějším způsobem, než k věci přistoupil v napadeném rozhodnutí,“ uvedli soudci NS, kteří se případem zabývali z podnětu Nejvyššího státního zastupitelství.