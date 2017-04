Nová pochoutka Japonců? Nudle s cvrčky a červy

Tomáš Hájek , Lidové noviny Cvrček | foto:

TOKIO Když člověk v restauraci najde v těstovinách nějakého tvora z hmyzí říše, obvykle to bývá důvodem, aby si stěžoval číšníkovi. Ne tak ovšem strávníci v Tokiu, kteří se staví do fronty, aby si mohli koupit misku nudlí posypaných cvrčky a červy, napsal zpravodajský server The Times.

Restaurace Ramen Nagi zkusila tuto prapodivnou kombinaci prodávat první dubnový víkend, kdy během čtyř hodin naservírovala až 100 misek spokojeným zákazníkům. Jedním z nich byl Šimpei Jamaguči, který uvedl, že už dřív zkoušel vařené včely, ale hmyzí nudle byly podstatně chutnější.

„Neměl jsem vůbec žádný nepříjemný pocit,“ řekl. „Pokud jde o konzumaci hmyzu, spousta lidí má předsudky. Ale možná by pomohlo, kdyby z něj kuchaři připravili jídla, která budou chutnější než maso nebo ryby,“ dodal. Grilovaní červi a smažení cvrčci. V Děčíně byla ochutnávka budoucnosti Na proteiny bohatý hmyz se odedávna konzumoval ve venkovských oblastech Japonska, ale ve velkých městech je relativně zřídkavým pokrmem. Pokud ale prosadí svou organizátor víkendové akce, 22letý Juta Šinohara, pak se to brzy změní. „Chci lidi zbavit averze vůči konzumaci hmyzu. Chci, aby si ho všichni lidi vychutnávali,“ dodal.

Šinohara není na tomto poli žádným nováčkem. Na Valentýna například zorganizoval konzumaci sladkostí připravených - z čeho jiného, než z hmyzu. Sám tyto tvory loví, chytá, vaří a jí, co mu paměť sahá. „Chutnají mi všechny druhy hmyzu, ale nejvíc švábi, cvrčci a tesaříci,“ dodal. Housenky, včely, vosy a mravenci Zastánci konzumace hmyzu poukazují na řadu výhod a přínosu jak pro zdraví, tak pro životní prostředí. Například Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), která je jednou z agentur OSN, uvádí, že jedlý hmyz obsahuje vysoce kvalitní proteiny, vitamíny a aminokyseliny, které dokonale vyhovují stravovacím potřebám člověka.

„Hmyz má vysoký poměr výnosu v podobě jedlé složky v porovnání se spotřebou krmiva. Aby vzniklo stejné množství proteinu, potřebují cvrčci šestkrát méně potravy než hovězí dobytek, čtyřikrát méně než ovce, a dvakrát méně než vepři a kuřata. Krom toho produkují méně skleníkových plynů a čpavku než konvenční hospodářská zvířata,“ napsala FAO. Studie z roku 2013 odhadla, že hmyz tvoří součást tradiční stravy dvou milionů lidí na světě. Nejčastěji konzumovanými druhy hmyzu byli brouci, housenky, včely, vosy a mravenci. V Japonsku se hmyz tradičně jí ve vnitrozemských částech prefektury Nagano západně od Tokia, protože je užitečným zdrojem živočišných proteinů, řekl Šinohara. „Chtěl bych zvýšit popularitu hmyzí kuchyně v Tokiu a po celém světě,“ dodal. Proto plánuje další akce, v jejichž rámci bude přidávat hmyz jak do oblíbených japonských jídel, tak třeba do čínské nebo francouzské kuchyně.