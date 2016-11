Svlékl se ve vládě na protest proti Putinovi. Teď se lékař Hilšer hlásí do boje Hrad

Zvláště politické strany budou do poslední chvíle vyčkávat s oznámením svých favoritů. Zavedení přímé volby ale umožňuje, aby se do klání zapojili i ryze soukromí uchazeči. Stačí, když splní předepsané podmínky.



Počátkem měsíce na sebe takto pozornost strhl textař Michal Horáček, který dostál své pověsti karetního hráče a přihlásil se do partie o Hrad. Odmítá sice politickou podporu, na své straně má ale pohádkové úspory, které je připraven vložit do kampaně.

Marek Hilšer Narozen 1976 v Chomutově. Vystudoval mezinárodní vztahy a medicínu na Univerzitě Karlově.



Přednáší na 1. lékařské fakultě UK, kde je zároveň členem výzkumného týmu se zaměřením na zhoubné nádory mozku. Působil jako humanitární pracovník.



Je také aktivista. Organizoval demonstrace proti plánu na privatizování nemocnic za Topolánkovy vlády a později proti školské reformě ministra Josefa Dobeše.

Před dvěma lety pronikl na Úřad vlády, kde se při tiskové konferenci svlékl do půl těla na protest proti postoji Sobotkovy vlády ke konfliktu na Ukrajině.



Dalším ryze občanským kandidátem chce být lékař, vědec a vysokoškolský pedagog Marek Hilšer. Jeho zázemí je ale o poznání skromnější. Na „volebním“ kontě má zatím jen pár desítek tisíc korun od kamarádů a známých. Mítinky pořádá o víkendech a jezdí na ně darovanou dodávkou. Chce ale vsadit na jinou kartu – šeptandu, že se v České republice objevil kandidát nespojený se stranickou politikou posledních 25 let ani s vysokým byznysem a jeho zákulisní lobby. „Cokoli, co zavání politikou, lidi automaticky odrazuje,“ shrnuje své poznatky z prvních měsíců kampaně.

Podpisy shání i uklízečka

Čtyřicetiletému vědci je jasné, že ho zatím téměř nikdo nezná. A to přesto, že v minulosti organizoval demonstrace za lepší zdravotnictví nebo na podporu lidských práv. Proto svůj úmysl kandidovat oznámil s předstihem – už na konci července. Také s kampaní začal brzo, aby si stihl udělat jméno. Byl už v rodném Chomutově, Berouně, Olomouci, menších městech a obcích. Všude se setkal se stejným názorem. „Lidé ztratili důvod věřit v politiky. Dokládají to nepravostmi ze svých měst, kde si místní představitelé třeba výhodně zprivatizovali městské byty. Trápí je korupční skandály,“ popisuje Hilšer.



Podobně jako Horáček nechce být spojován s žádnou politickou stranou. Plánuje proto nasbírat 50 000 podpisů na kandidátní listinu, jak předepisuje zákon. „Dnes mi paní uklízečka u nás v práci přinesla 15 podpisů, tedy celý jeden vyplněný arch. A říká: ,Pane doktore, vyhrajte to.‘ Byl jsem z toho dojatý,“ líčí.

Číně bych nepoklonkoval

Českem nedávno hýbal spor o to, zda se ministři mohou, či nemohou setkávat s tibetským duchovním vůdcem. Schůzka šéfa kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) s dalajlamou vyvolala ostrou odezvu Číny, po níž následoval kajícný dopis čtyř vysokých politiků v čele s prezidentem Milošem Zemanem. Odpůrci tohoto kroku ho odsoudili jako „klanění se Pekingu“.



Jaký je Hilšer politik? Setkal by se s dalajlamou, kdyby byl ve stejné situaci? „Pokud jsme demokratická země, neměli bychom mít problém setkávat se a hovořit s kýmkoli. Jsem demokrat a poklonkování diktaturám a režimům, které nerespektují práva občanů, je pro mě nepřijatelné,“ říká rázně.

Jako lékař se chce Hilšer zaměřit na situaci ve zdravotnictví, roli pedagoga zase promítá do důrazu na moderní školství. Prezident má důležitou úlohu v mezinárodní politice. Například Václav Klaus proslul odporem k Evropské unii, naopak Miloš Zeman se považuje za eurofederalistu. Hilšer je také proevropský, i když chápe, že Unie má také nedostatky.

Jeho jistým protikandidátem je mnohem známější Horáček. Zeman sice tvrdí, že případnou kandidaturu oznámí až na jaře, z Hradu ale sílí signály, že se do obhajoby pustí. Naposledy to naznačil mluvčí Jiří Ovčáček poté, co volby v USA vyhrál Donald Trump, jemuž Zeman vyjádřil podporu.

V souvislosti s přímou volbou hlavy státu padají také jména exministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, diplomata Petra Koláře, šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, kněze Tomáše Halíka nebo bývalého senátora Zdeňka Škromacha.