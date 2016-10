Lídr ODS Martin Kupka ale míní, že jsou stále všechny varianty otevřené a dovede si představit i vznik krajské vlády bez hnutí ANO.



„Je to tak, že my jsme dnes odpoledne jednali s ANO a TOP 09 a dohodli jsme se, že budeme v tomto jednání na exkluzivní bázi pokračovat a pokusíme se dosáhnout nějaké dohody. Samozřejmě nevíme, jestli se nám to podaří,“ uvedl Michalik. Pokud by jednání v tomto formátu zkrachovala, pak by byly zase všechny možnosti otevřené.

„Dohodli jsme se, že se dohodneme. Dali jsme si nějaký čas, takže to probíhá, není nic definitivního. Zítra (v pondělí) máme pokračování,“ řekl Petrtýl. „Budeme pokračovat v jednání v tomto formátu do té doby, než se buď dohodneme, nebo nedohodneme,“ komentovala aktuální stav povolebních vyjednávání dvojka na kandidátce STAN Dana Drábová.

Výhody a nevýhody

Kupka se podivil tomu, že strany jednají o koalici s ANO za situace, kdy v Poslanecké sněmovně veřejně deklarují neochotu spojovat se s tímto hnutím. „My jsme demokratická strana a necháme samozřejmě jednat své krajské zastupitele. Samozřejmě platí, že já bych velmi nerad viděl, kdybychom se ocitli v jakékoliv koalici, kde hejtman by byl za ANO, ale je to můj názor,“ komentoval situaci ve středních Čechách předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.



Hodnota případné koalice bez ANO by podle Kupky spočívala v tom, že by ji tvořily síly, které by měly převahu z hlediska pravostředového směřování. „Byly by to všechno demokratické síly, což se v případě ANO říct nedá,“ míní Kupka.

Lídr TOP 09 Petr Tiso dopoledne uvedl, že jeho strana dává přednost variantě vládnutí, která bude stabilnější a umožní jí prosazovat klíčové body z programu. Na dotaz, nakolik by pro TOP 09 byla z celostátního pohledu průchodná koalice s ANO, řekl, že každá z variant má výhody a nevýhody. Poukázal na to, že kandidoval v krajských volbách a na srdci mu leží především Středočeský kraj.

ANO má v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 16 křesel a STAN o jedno méně. ČSSD získala 11 mandátů, ODS deset, komunisté osm a TOP 09 pět. Případná koalice ANO, STAN a TOP 09 by se tak opírala o 36 hlasů.