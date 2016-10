O úplatek si soudce Jelínek řekl v hospodě. Má za to jít na 3,5 roku do vězení

Soudce Ladislav Jelínek a pivnice Sparta, kde měl přebírat úplatky. | foto: Koláž

KLADNO Litoměřický soudce Ladislav Jelínek má jít na 3,5 roku do vězení za to, že si řekl o úplatek za ovlivnění některých soudních řízení. Měl by také zaplatit pokutu 90 tisíc korun.

O rozsudku rozhodl v úterý Okresní soud v Kladně, uvedl server Seznam.cz. Rozsudek ale není pravomocný, v případě odvolání by případ řešil Krajský soud v Praze. Úplatky v pivnici? Vyšetřování druhé kauzy soudce Jelínka skončilo Jelínek chtěl podle obžaloby 400 tisíc korun po muži, který byl stíhán za opakované porušení zákazu řízení. Tvrdil prý, že mu za úplatek v kauze pomůže. Podle soudce Petra Sedlaříka si ovšem chtěl Jelínek peníze nechat a neměl v úmyslu ovlivňovat dalšího litoměřického soudce Vlastimila Nedvěda. Domlouvání úplatku monitorovala policie Předání peněz údajně domlouval v litoměřické hospodě, jeho tamní setkání ale dokumentovala policie. Server Lidovky.cz kauzu soudce Jelínka detailně sledoval. Čtěte: Žalobce posílá exsoudce Jelínka podruhé k soudu. Kvůli úplatkům z pivnice Sparta „Dostal se do špatné životní situace, neřešil ji nejlépe, seděl často v hospodě. To je pravda. Žádný úplatek ale nepožadoval,“ uvedl Jelínkův obhájce Martin Luštík. Serveru Novinky.cz pak potvrdil, že se odvolá. Ústecký kandidát na senátora řídil opilý, teď ho čeká soud V kauze bylo souzeno také několik dalších lidí, mezi nimi i bývalý šéf litoměřické cizinecké policie Petr Hladký. Dostal pravomocně podmínečný trest za to, že se přes prostředníka snažil úplatkem ovlivnit jinou kauzu, v níž byl obviněn - paradoxně - z podplácení. Jelínek byl za korupci souzen už v minulosti Jelínek byl už na konci loňského roku pravomocně odsouzen k tříleté podmínce, také za korupci. Další bývalý soudce z Litoměřic Josef Knotek tehdy dostal trest 5,5 roku vězení a další tři lidé podmínky právě kvůli ovlivňování kauz za úplatek. Už v roce 2011 byli Jelínek a Knotek kvůli stíhání v první korupční kauze dočasně zproštěni soudcovské funkce.