Trump připustil vměšování Rusů do voleb. Obamova vláda měla podle něj zakročit

Podle amerického listu The Washington Post informovala americká tajná služba CIA již v srpnu tehdejšího prezidenta Obamu o přímém zapojení ruského prezidenta Vladimíra Putina do kybernetických útoků, které se snažily ovlivnit volby ve Spojených státech. „Měl proti tomu něco udělat,“ řekl Trump v rozhovoru pro televizi Fox News, jenž se bude vysílat v neděli večer.



Obama ale údajně nechtěl podle listu tyto poznatky před volbami zveřejnit, aby nenarušil důvěru veřejnosti v americký volební systém. Navíc si tehdy byl jistý, že volby vyhraje demokratka Hillary Clintonová, a Putin tak svého cíle - vítězství Donalda Trumpa - nedosáhne. Obamova vláda pak měsíc po volbách vyhlásila nové hospodářské sankce a vyhostila 35 ruských diplomatů.

Pro Trumpa jsou nejnovější odhalení vítanou příležitostí, jak Obamu zkritizovat.“Obamova vláda věděla dlouho před volbami o ruském vměšování a neudělala nic. PROČ?“ napsal Trump na svém twitterovém účtu.

Just out: The Obama Administration knew far in advance of November 8th about election meddling by Russia. Did nothing about it. WHY?