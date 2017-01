Poslední Obamův projev: Rusko ani Čína se USA nevyrovnají díky jejich demokracii

„Díky vám je Amerika téměř v každém ohledu lepším, silnějším místem, než byla, když jsme začínali,“ začal Obama na počátku téměř hodinového proslovu pozitivně.

Neváhal se ale vrátit i k nezdarům své vlády. Jeho hlasem hýbaly často emoce, když se vracel k osmi letům v úřadu, za nichž podle něj politická kultura zaznamenala úpadek. Američany vyzval, aby se aktivně zapojili do veřejného života a věřili v možnost změny.

„Demokracie se podlamuje, pokud propadáme strachu. Jako občané musíme zůstat bdělí proti vnější agresi, ale bránit i oslabování těch hodnot, které nás dělají speciálními,“ upozorňoval prezident. Pokud jsou lidé nespokojení se současným stavem, měli by podle odcházejícího amerického prezidenta sami kandidovat na nejrůznější funkce a pokusit se o změnu.

Svoboda a demokracie jsou podle Obamy tím, co odlišuje Spojené státy od jejich rivalů a dělá je tak silnými. Rusko nebo Čína se nemohou vyrovnat vlivu USA ve světě, pokud se Amerika nevzdá svých hodnot a nezmění se v další velkou zemi, která šikanuje své menší sousedy, uvedl Obama v posledním proslovu.



Demokraté potřebují vnitřní změnu

Nad celým projevem se podle agentury Bloomberg vznášelo předání úřadu nastupujícímu prezidentovi Donaldu Trumpovi. Obama a jeho blízcí spolupracovníci si totiž uvědomují, že před osmi lety bylo vítězství v prezidentské volbě velkým úspěchem pro demokraty. V současnosti ale stáli na straně poražených ve volbách na všech vládních úrovních.

Varoval, že pokud se mají vrátit zpět, musí se zaměřit na problémy uvnitř strany. K vizi, se kterou vstupoval do Bílého domu, se mohou vrátit jedině tím, že se zapojí aktivně do změny politického diskurzu.

Když lidé začali skandovat „Další čtyři roky“, upozornil je Obama, že to bohužel není možné. „Za deset dnů bude svět svědkem známky naší demokracie, kdy se mírumilovným způsobem předá moc z jednoho svobodně zvoleného prezidenta na druhého,“ řekl končící prezident s tím, že se Trumpovi zavázal, že se zasadí o co nejhladší přechod moci a hodlá to dodržet.

Narazil ale i na výzvu svého nástupce, která zazněla v předvolební kampani, aby muslimové měli dočasně zakázán vstup do země. „Odmítám diskriminaci muslimských Američanů,“ uvedl končící šéf Bílého domu a dočkal se bouřlivého potlesku. „Jsou stejní vlastenci jako my,“ dodal.



Úspěchy i problémy

Za úspěchy své vlády dosluhující prezident označil například hospodářský rozvoj a růst počtu pracovních míst, zdravotní reformu známou jako Obamacare, navázání diplomatických vztahů s Kubou, zabití vůdce Al-Káidy Usámy bin Ládina či zlepšení postavení homosexuálů v zemi.



Spojené státy ale podle něj budou muset dál řešit i řadu problémů. Jedním z nich je rasové napětí, které podle něj na rozdíl od očekávání mnoha lidí jeho nástupem do funkce amerického prezidenta neskončilo. Překonat je podle Obamy třeba také přetrvávající nerovnost, která ohrožuje demokratické principy v zemi.

Na závěr své chicagské řeči poděkoval své rodině - manželce Michelle a dcerám Malii a Sashe - i členům svého týmu včetně viceprezidenta Joea Bidena za podporu během vykonávaní úřadu. Uronil při tom několik slz.

„Opouštím dnes večer toto pódium s ještě větším optimismem, než když jsme začínali, protože vím, že naše práce nejen tolika Američanům pomohla, ale že jich tolik inspirovala,“ řekl rovněž prezident.

Proslov zakončil Obama heslem, které používal již během první prezidentské kampaně: Yes, we can (Ano, můžeme) a dodatkem Yes, we did (Ano, učinili jsme).



Obama se rozhodl pomyslnou tečku za osmi lety svého prezidentského mandátu učinit v domovském Chicagu, kde v roce 2008 pronesl vítězný projev po vyhraných prezidentských volbách. Poslední řeč ve funkci hlavy státu přednesl v kongresovém paláci McCormick Place před tisíci shromážděných.



Barack Obama opustí Bílý dům 20. ledna. Jeho nástupcem a 45. prezidentem USA se stane republikán Donald Trump, který v listopadových volbách porazil demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou.