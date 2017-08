Obama se chce na podzim vrátit na scénu a ze zákulisí tahat u demokratů za nitky

WASHINGTON/PRAHA Exprezident USA Barack Obama chystá návrat do politiky. Podle serveru The Hill bude jeho cílem pomoct Demokratické straně, o jejíž krizi se mluví nejen v souvislosti s prohranými prezidentskými volbami minulý podzim. On i demokraté se ale chtějí vyhnout tomu, aby se stal tváří strany, z čehož mají obavy.

Jeden z lidí z Obamova okolí nové námluvy mezi exprezidentem a jeho staronovou stranou popsal jako „choulostivý tanec“. V následujících týdnech mají předáci demokratů s Obamou vytvořit plán, jak bude vypadat jeho podzimní program. Ačkoliv by měl působit hlavně v zákulisí, podle The Hill chtějí demokraté, aby Obamova role v přestavbě strany byla co nejaktivnější.

Jasné je, že se bude podílet na charitativních akcích s cílem získat finanční prostředky pro svou partaj. Ostatně několika podobných událostí se už po odchodu z prezidentské funkce účastnil. Navíc měl už v uplynulých měsících hrát větší zákulisní roli, než je veřejně známo.

Vícekrát měl radit šéfovi demokratů Tomu Perezovi i některým zákonodárcům v různých záležitostech. Vždy však tak, aby z toho nevyšel jako prostředek maření plánů republikánského vedení v Kongresu či současného prezidenta Donalda Trumpa.

Obama nereagoval ani ve chvíli, kdy jej Trump obviňoval z „nicnedělání“ kolem ruského vměšování do loňských voleb. Současný prezident kritizoval exprezidenta i za jeho vyčkávací politiku ve vztahu ke Kubě či Severní Koreji. Obama se rozhodl, že zůstane zticha i v debatách o zrušení jeho zdravotní reformy Obamacare, přestože ji zákonodárci řešili dlouhé týdny.

Ve dvou případech však neodolal. V lednu vydal prohlášení, v němž kritizoval Trumpův „zákaz muslimů“. V červnu se pak vyslovil proti rozhodnutí odstoupit od Pařížské dohody o klimatu. „Musí ale být opatrný. Ve chvíli, kdy Trumpovi neustále klesá důvěra občanů, dostal by se lehko do centra dění,“ myslí si profesor historie na univerzitě v Princetonu Julian Zelizer.

Clintonovou ani Obamu raději ne

Podobně varuje i politolog Cal Jillson z univerzity Southern Methodist. „Obama by riskoval, že se stane terčem Trumpova vzteku. Trumpovi by se nemohlo stát nic lepšího,“ uvedl. Kromě toho by podle Jillsona Obama obsadil alespoň krátkodobě všechen prostor pro novou tvář strany. „Nositele standardy“ přitom demokraté nutně potřebují.

Strach mají demokraté z podzimních plánů Hillary Clintonové. Má vyjít její kniha s titulem „Co se stalo“, ve které se bude vracet k loňské prezidentské kampani. „Bude moudré pro Clintonovu i Obamu, aby se drželi zpět. Jinak budeme mít vrácení úderu o to těžší,“ řekl serveru The Hill jeden ze současných politických stratégů Demokratické strany, který nechtěl být jmenován. Strana podle něj nesmí zamrznout v minulosti. „Nemáme lídra, vizi ani identitu,“ vysvětlil proč.

Jiné demokraty však Obamova pomoc velmi láká. Důvěra Američanů v jeho osobu je stále na 63 procentech. „Má ji jednu z nejvyšších na světě. U voličů demokratů je nesmírně populární, ve volbách do Kongresu příští roku může pomoct účasti,“ myslí si stratég strany Chris Lehane.

Jeho kolega David Wade souhlasí. „Na rozdíl od svých předchůdců opustil Bílý dům bez skandálu. Ukazuje to kontrast se současným prezidentem, kterého vyšetřují a je velmi nepopulární,“ vysvětlil.

Prozatím je jisté, že se Obama zúčastní kampaně Ralpha Northama, který se chce ve Virginii ucházet o guvernérský post. Očekává se, že pomůže i dalším kandidátům, kteří budou podobně jako Northam v listopadu bojovat o hlasy voličů. „Zatím je to tajné,“ odpověděl jeden z Obamových poradců na otázku, komu konkrétně bude exprezident pomáhat.