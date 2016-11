„Za posledních sedm let jsem vybudoval novou tradici: vtipy o krocanech přivádět dcery do rozpaků,“ žertoval prezident, jehož dcery Malia a Sasha na ceremonii tentokráte chyběly. „Myslím, že prostě nedokázaly mé vtipy dál snášet,“ vysvětlil. A k pobavení publika dodal, že letos sice v roli hlavy státu uděluje milost naposledy, ale Malia a Sasha ještě netuší, že hodlá krocany omilostňovat i v dalších letech, byť jen v rodinném kruhu.

Obamovo vtipkování mohlo být i narážkou na předloňskou kritiku „znuděných výrazů“ Malii a Sashy během otcovy slavnostní řeči. O rok později prezidentovy dcery při stejné příležitosti nešetřily úsměvy.

Podle oficiálních údajů jde již o 69. omilostnění krocanů v americké historii. Poprvé podle prezidentského úřadu vykonal tento akt dobré vůle prezident Harry Truman v roce 1947.

Původ této tradice není zcela jasný. Podle některých názorů ji lze vystopovat až k prezidentovi Abrahamu Lincolnovi, za něhož se začal pravidelně slavit Den díkůvzdání a který prý opeřence ušetřil na naléhání svého syna.

Díkůvzdání je jedním z největších amerických svátků: připadá na čtvrtý listopadový čtvrtek, kdy se americké rodiny setkávají u tradičního jídla, kterým je právě nadívaný krocan. Poprvé svátek slavili evropští osadníci v Americe roku 1621 jako poděkování za sklizeň a přežití první zimy. Ve 20. století se tento den stal v USA postupně počátkem vánočních nákupů.

Letošní slavnostní tabule se ale může přeměnit v hotové „minové pole“, a to právě kvůli překvapivému zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu. Americká média a internetové servery soupeří o to, kdo přijde s lepším nápadem, jak se při rodinné sešlosti vyhnout případnému střetu, který by pokazil celý svátek.

Televizní stanice CNN zveřejnila seznam „bezpečných“ témat, které by neměly vyvolat rozbroje a hádky. Třeba jak nejlépe krocana nachystat: péct, grilovat, anebo smažit? S nádivkou uvnitř, anebo vedle? A podávat s brusinkovou omáčkou tovární, anebo domácí výroby? Časopis Atlantic jde ještě o krůček dále a pro případ nouze navrhuje nastolit debatu, zda jako zákusek je lepší koláč, anebo dort? A jaký? Je dort z pekanových ořechů lepší, než dýňový koláč? Podle expertů neuděláte chybu, když řeč převedete na počasí, děti či sport.



Avšak stejně na politiku dojde. Podle průzkumu pro televizní stanici ABC News 45 procent Američanů čeká, že se ke svátečnímu menu bude podávat i porce politiky, a 38 procent dotázaných přiznalo, že je vyhlídka na hádku o politice děsí.

„Připravila jsem antistresové omalovánky pro dospělé, pohledy k Vánocům, které musím napsat, a hromadu čtení, protože nejspíše strávím spoustu času ve svém pokoji, za zavřenými dveřmi,“ prozradila agentuře AFP nejmenovaná obyvatelka Arlingtonu svůj „nouzový plán“, probraný samozřejmě nejprve s psychoterapeutem.