Earnest rovněž řekl, že řada lidí z nejrůznějšího názorového spektra zastává názor, že Trumpovy komentáře jsou sexuálním útokem. „To je důvod, proč mnoho lidí dospělo k názoru, že je třeba zmíněná prohlášení ostře odsoudit,“ dodal.



Trump na nahrávce z roku 2005 mimo jiné za použití vulgárních výrazů popisuje, jak se pokoušel mít sex s vdanou ženou a jak ho ženy nechávají, aby je líbal a osahával, protože je slavný. Za svá slova se již omluvil a tehdejší rozpravu přirovnal k mužskému tlachání v šatnách.

President Obama found the tape of Donald Trump's sexually aggressive remarks "as repugnant as most Americans did" https://t.co/ygl8x4XaeF pic.twitter.com/pkvlPhQHZ7