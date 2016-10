V USA zmizelo 44 afghánských vojáků. Má se jich Amerika bát, nebo si chtěli užít?

Od ledna roku 2015 zmizelo v USA 44 afghánských vojáků. „Jen od září opustilo bez povolení výcvikovou základnu osm z nich,“ uvedl agentuře Reuters tiskový mluvčí Pentagonu Adam Stump. Spojené státy jich do svého armádního výcviku přijaly od roku 2007 kolem 2 200. A ačkoliv útěky nejsou neobvyklé ani u ostatních zahraničních vojsk, které se cvičení účastní, počet utečenců nikdy nebyl takto znepokojující.

Vláda prezidenta Baracka Obamy vynaložila na výcvik afgánských bojovníků miliardy dolarů. Vyzrazení informací o zmizení několika z nich by tak mohlo sloužit jako argument přáznivců Donalda Trumpa, republikánského kandidáta do listopadových prezidentských voleb. Ten v minulosti Obamu obvinil, že v přijímání migrantů z muslimských zemí selhal.

Sám se naopak v případě vítězství zavázal k zaujmutí mnohem tvrdšího postoje. Vedle plánu na vybudování zdi na americko-mexické hranici navrhl rovněž dočasný zákaz vstupu muslimů na americkou půdu. Poté, co Američans s afghánskými kořeny OmarMateern zabil letos v červnu v orlandském gay klubu 49 lidí, prohlásil Trump, že „dokud jsme v pozici, kdy musíme lidi přicházející do naší země řádně prověřovat“, zákaz imigrace by měl trvat.

Riziko z Talibanu

Zásadní otázkou je, zda „uprchlíci“ chtějí jen poklidně žít v USA a užívat si snu, že jednou zbohatnou a začlení se do společnosti, nebo jde o potencionální atentátníky. Někteří lidé se totiž bojí, že se jednalo o extremisty sloužící v afghánské armádě, kteří jen využili příležitost, jak se dostat do země „velkého satana“.

„Všichni Afghánci v tréninkovém programu jsou před příjezdem do USA prověřováni, zda se nepodíleli na porušování lidských práv a nejsou napojeni na militantní skupiny,“ řekl mluvčí Pentagonu Stump. Přesto ministerstvo obrany nyní zkoumá způsoby, které by kritéria výcviku ještě zpřísnily a snížila se tak pravděpodobnost, že z něj budou jedinci utíkat.



Vedle nedostatku ekonomických příležitostí by podle expertů mohly za jejich útěky být i nízká morálka a nedostatečná odborná příprava v boji proti Talibanu. Ten v současnosti v Afghánistánu kontroluje dokonce mnohem větší území než v roce 2001, kdy napadl USA

Příslušníci Talibanu se mnohdy infiltrovali i do afghánské armády. Podle zástupce ministerstva obrany, který s agenturou Reuters hovořil pouze pod podmínkou zachování anonymity, ale neexistuje žádný důkaz, že by některý z těch, co se skrývají, prováděl trestný čin nebo představoval pro Spojené státy hrozbu.