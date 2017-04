Chalánková: Single matkám neberu možnost mít děti. Do toho vůbec nevstupuji

Lidovky.cz: Ve středu jste uvedla, že „právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva“, čímž jste vzbudila odsouzení například ministryně Michaely Marksové. Přesto, že novela zákona, která by to umožnila, byla poslanci zamítnuta, zeptám se: jak jste k tomuto tvrzení došla a o co se opírá?

Jsou proti sobě postavené dvě naprosto odlišné záležitosti. Máme právo dítěte na to znát své rodiče a být jimi vychováván. To samozřejmě i podle Úmluvy o právech dítěte mezi základní lidská práva patří. Pokud jde ale o člověka jako takového a je v podstatně jedno, jestli je člověk sám, tak tam nárok na dítě mezi základní lidská práva nepatří. V souvislosti s návrhem poslance Františka Adámka šlo o rozšíření možnosti umělého oplodnění pro single ženy. Tam bychom v podstatě narušili právo dětí. Vznikly by totiž na základě anonymního dárcovství, a tím pádem bychom jim zamezili poznat své biologické rodiče. Navíc by vyrůstali jen u té single matky. Měli by ale znát i svého biologického otce.

Lidovky.cz: To je hlavní důvod, proč vystupujete proti tomu, aby směly mít ženy bez partnera anonymního dárce spermatu?

Ano. V podstatě ano. Návrh pana poslance Adámka se týká ještě dalšího rozšíření možnosti využití anonymního dárcovství. V naší zemi by to mělo být upraveno tak, jak je to v civilizovaných zemích Evropy, kde mají různým způsobem ošetřenou možnost dítěte poznat rodiče, ať už z důvodu zdravotních nebo třeba i psychických. To když dítě zatouží poznat svého rodiče a odkrýt svoji identitu po dosažení nějakého věku. Ten se pak různí.

Lidovky.cz: Česko je na tom podle vás tedy jak?

Česko je ostrůvek extrémního liberalismu. Taková možnost tady v podstatě ani neexistuje. Návrhem poslance Adámka bychom ještě více rozšířili možnost využívání anonymního dárcovství, které podle zákona mohou využít manželé nebo alespoň partneři. I kdyby to byl jen otcové vychovávající.

Lidovky.cz: Jste ochotna na toto téma ještě v budoucnu diskutovat? Jde poměrně o složité téma...

Tohle téma se nedá vydiskutovat, a to z toho důvodu, že je dané. Otázka lidských práv je dané historickou zkušeností. To jsou věci, které se nedají ve smyslu hlasování měnit.

Lidovky.cz: Jak se vypořádat s argumentem, že by ženy bez partnera mohly vychovat děti řádným způsobem, podobně jako jiné matky, které nevychovávají dítě s druhým biologickým rodičem?

Neberu jim v žádném případě možnost mít děti a vychovávat je tak, jak to lidstvo nastavilo. Do toho já nevstupuji. To vůbec.

Lidovky.cz: Předložím další argument, který často zaznívá - některé ženy obcházejí pravidla. Partnera ve skutečnosti nemají a muž podepisující papíry o umělém oplodnění jen předstírá, že je jejím partnerem. Jak se s tímto vypořádat?

Myslím, že s tím se legislativa v žádném případě vypořádávat nemusí. Je to jejich rozhodnutí. Zákon to nijak neošetřuje, ani nezakazuje.

Lidovky.cz: Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová (ČSSD) serveru iDNES.cz řekla: „Ta paní se asi úplně zbláznila“. Ta slova směřovala k vám...

Myslím, že je to zkrátka ukázka toho, jak paní ministryně reagovala. Není třeba to z mé strany nijak dál komentovat. I ve sněmovně, vzhledem k různým legislativním záležitostem a jak se prezentuje ve vedení ministerstva práce a sociálních věcí, si může veřejnost udělat obrázek sama.