Server Echo24 uvedl, že Hůlka informaci o ocenění přiznal ve vysílání Frekvence 1, přestože dostal pokyny, aby o tom nikde nemluvil. „Mně to volali z Hradu, a říkali mi, že o tom nemám nikde mluvit. A asi do pěti minut mi přišel mail z jednoho nejmenovaného plátku, co na to říkám,“ popsal Hůlka.

O udělení vyznamenání ho informoval prezident přímo. „Já jsem se to dozvěděl oficiálně teďkon před pár dny. Telefonicky. Neoficiálně jsem se to dozvěděl přímo od pana prezidenta před nějakou dobou,“ řekl zpěvák Frekvenci 1.



Hůlka Zemana veřejně podporuje už od doby prezidentských voleb. Tehdy Zemana i s rodinou pozval na svůj vánoční koncert v divadle Broadway. Později ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidoval v čele kandidátky za SPOZ v Královéhradeckém kraji. Volby ale pro Hůlku dopadly neúspěšně. Zeman zase Hůlku pozval na oslavu 70. narozenin v říjnu 2014. Hůlka mu tehdy přinesl kožené křeslo.

Psi štěkají, karavana jede dál

Z odezvy veřejnosti, ve které se pravděpodobně objeví i slova kritiky, si Hůlka moc nedělá. „Myslím si, že prostě bude spousta lidí, kteří budou hodně agresivní. No a co. Já prostě jsem chlap, já vydržim poměrně dost. Myslím si, že nejvíc budou štěkat a nadávat ti, kteří budou spíš závidět. Ne, že by jim to vadilo z nějakých jiných důvodů a pan prezident říká jednu krásnou větu: ‚Psi štěkají, karavana jde dál.‘,“ řekl Frekvenci 1.

Hůlka není první známou osobností, jejíž vyznamenání provázela kontroverze. Zeman v minulých letech vyznamenal další své podporovatele jako Jiřinu Bohdalovou, Lucii Bílou nebo Filipa Renče, který mu natočil předvolební spot.