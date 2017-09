Obec Heřmanov z Vysočiny je Vesnicí roku 2017, podle starosty zaujala obyvateli

LUHAČOVICE Vesnicí roku 2017 České republiky se stal Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhém místě skončila obec Lukavice z Pardubického kraje a na třetím Slavkov ze Zlínského kraje. Hodnotící komise vybírala z 13 finalistů, vítězů krajských kol.

Podle starostky Heřmanova Pavly Chadimové malá obec z okresu Žďár nad Sázavou hodnotící komisi zřejmě zaujala hlavně svými obyvateli. „Máme asi 200 obyvatel, ale ti lidé opravdu drží za jeden provaz,“ řekla po vyhlášení výsledků novinářům Chadimová, podle které do Luhačovic dnes přijela fandit polovina obce. „Je to o nás o lidech. Jsme maličkatá obec, která nemá moc peněz, ale o to se víc snažíme,“ řekla starostka.

Chadimová ani její sousedé do poslední chvíle před vyhlášením výsledků nepočítali s tím, že tak malá obec může vyhrát. „Být první v takové konkurenci 13 krajů, to je bomba,“ uvedla Chadimová. Podle ní ale nakonec zvítězily všechny zúčastněné obce. Finanční odměnu za vítězství chce Heřmanov použít na opravu školy a kulturního domu.

Vítěz byl vyhlášen v sobotu při Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích na Zlínsku. Loni zvítězila obec Kašava na Zlínsku.



Letošního 23. ročníku klání se zúčastnilo 213 obcí, což bylo o 38 méně než loni. O titul Vesnice roku 2017 se nakonec utkaly obce Břasy (Plzeňský kraj), Heřmanov (Kraj Vysočina), Hvožďany (Středočeský kraj), Kruh (Liberecký kraj), Křtiny (Jihomoravský kraj), Libochovany (Ústecký kraj), Lukavice (Pardubický kraj), Přepychy (Královéhradecký kraj), Pištín (Jihočeský kraj), Skalná (Karlovarský kraj), Slavkov (Zlínský kraj), Vápenná (Olomoucký kraj) a Větřkovice (Moravskoslezský kraj).

Cílem soutěže Vesnice roku je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

„Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se v uplynulých třiadvaceti letech stala fenoménem českého, moravského a slezského venkova. Jejím cílem je mimo jiné povzbudit obyvatele obcí k aktivní účasti na rozvoji svého domova, otevřít rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam našeho venkova,“ řekla při vyhlašování výsledků ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

Klání poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 patří k vyhlašovatelům také ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 se k nim připojilo i ministerstvo zemědělství. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.