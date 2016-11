Oblíbená jídla slavných. Jobs si dával mrkev s medem, Ford plevel ze zahrady

Říká se, že snídaně je nejdůležitější jídlo z celého dne. Slavný britský politik Winston Churchill byl o tom přesvědčen do té míry, že si k snídani dopřával dva chody: prvním byla vejce v košili, toust, džem, máslo, káva s mlékem a trochu uzeniny, druhým půlka grapefruitu, který zapíjel pomerančovou šťávou a whisky se sodou.



Barack Obama, který jako chlapec pracoval pro jeden americký zmrzlinářský řetězec, pak nesnášel zmrzlinu, avšak miloval proteinové tyčinky s čokoládou a arašídy a měl slabost pro nudle s krevetami, které připravovala jeho choť Michelle. Ale aby se neshodil před studenty, když se ho jednou ptali, jaké je jeho oblíbené jídlo, řekl, že to je brokolice.

Strava Donalda Trumpa se příliš neliší od toho, co jedí obvykle mladí lidé. Rád si dával Filet-O-Fish a Big Mac, ale nepohrdl ani pizzou, kterou však pojídal bez kůrky. Další oblíbená jídla amerického miliardáře jsou mleté maso po italsku (polpettone), dobře propečený biftek a zmrzlina s třešněmi a vanilkou.

Zakladatel Apple Steve Jobs podle jeho životopisce Waltera Isaacsona měl ve zvyku konzumovat jen jeden typ jídla několikrát po sobě, a to mrkev s medem, kterou pojídal celé týdny. Jednou to přehnal do té míry, že jeho pleť nabyla oranžové barvy.

Zakladatel Microsoftu Bill Gates přiznal, že miluje levné hamburgery, sýr ve spreji a dietní kolu. V sedmdesátých letech, kdy byl pouhým programátorem, vypil litry rozpustného nápoje Tang, který někdy pojídal v podobě prášku.

Americký podnikatel Henry Ford byl přesvědčen, že jeho organismus je jako stroj, kterému je třeba dodávat správné palivo. Vyzkoušel na sobě některé ze svých extravagantních teorií, například takovou, že se pravidelně živil plevelem ze své zahrady, který konzumoval v podobě salátu či si ho dával do sendviče.

Albert Einstein miloval smažená vajíčka a houby, jako dezert si rád dal jahody. A pokud jde o jeho výstřednosti, zbožňoval punč s celerem a jednou byl přistižen svým řidičem, jak pojídá kobylku.

Hillary Clintonová si jednou přečetla článek o přínosu pálivých papriček pro imunitní systém a svůj den vždy zahajuje pozřením jedné pikantní a čerstvé papričky jalapeňo.

Pablo Picasso v posledních letech života dodržoval dosti přísnou dietu výhradně na bázi minerální vody, mléka, zeleniny, ryb, rýžového pudinku a vajec.

Když byl Charles Darwin studentem na Cambridgeské univerzitě, byl členem Gourmet Clubu, jehož členové měli za cíl jíst co možná nejvíce vzácných živočichů. Slavný biolog byl tak fascinován zvířaty, že za svůj život okusil mnohá z nich, například leguány, pásovce, pštrosy, obří želvy či výry.