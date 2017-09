Ministerstvo obrany uzavře zakázky za 5 miliard. Za servis vrtulníků, munici a masky

PRAHA Ministerstvo obrany by mělo během příštích týdnů uzavřít smlouvy za téměř pět miliard korun. Mezi plánovanými tendry je servis vrtulníků řady Mi za více než čtyři miliardy korun, nákup munice nebo nových masek. Sdělil to ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Zakázky minulý týden schválilo kolegium ministerstva obrany. Ve čtvrtek již úřad podepsal smlouvu na pořízení modulárních bojových kompletů pro vojáky.

„Pokračujeme v modernizaci armády a doplňování zásob, v nejbližších týdnech uzavřeme smlouvy za pět miliard korun. A to s českými dodavateli, takže současně pokračujeme v podpoře domácího obranného průmyslu,“ uvedl Stropnický.



Nejvíce peněz z těchto zakázek půjde na servis 41 vrtulníků řady Mi. „Na základě dosavadních zkušeností jsme připravili jedinou komplexní smlouvu s takovým finančním objemem, aby byl zajištěn servis všech čtyř desítek vrtulníků Mi do roku 2023,“ řekl ministr. O armádní vrtulníky by se na základě chystané rámcové smlouvy měl starat státní podnik LOM Praha. Ministerstvo předpokládá, že za tuto dobu za servis zaplatí 4,159 miliardy korun s DPH. Dosud byl servis vrtulníků zajištěn na základě tři různých smluv, podotkl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Výše kontraktu byla podle něho schválena posudkem. „Během jednání s LOM se podařilo snížit hodinové sazby za práci oproti dosavadním smlouvám,“ uvedl Pejšek.

Další smlouva se týká nákupu nových plynových masek. Ministerstvo je plánuje nakupovat podle potřeby od Gumáren Zubří. Pejšek předpokládá, že do roku 2019 k současným 22 tisícům masek přibude dalších 17 tisíc. Obrana by za ně měla zaplatit do 170 milionů korun s DPH. „Cena byla posouzena experty armády a posudkem Vojenského výzkumného ústavu Brno,“ poznamenal Pejšek.

Se sedmi dodavateli plánuje ministerstvo obrany uzavřít smlouvy za celkem 475 milionů korun na dodávky různých druhů munice. Podle Pejška dá nejvíce peněz obrana za náboje pro letecké kanony gripenů, nakoupí také ruční dýmové granáty a další druhy dýmovnic. Česká zbrojovka dodá munici za více než 300 milionů korun, další munici vyrobí firmy Zeveta nebo Explosia. Na dodávku munice bylo celkem vypsáno 16 zakázek.

Již ve čtvrtek ministerstvo uzavřelo zakázku s firmou Pramacom-HT na dodávku tří souprav modulárních bojových kompletů, které jednotlivým vojákům umožní například zjistit polohu protivníka a označit ho za cíl letectvu nebo dělostřelectvu. V ceně 197 milionů je i jeden výcvikový set. Podle Pejška již v letech 2013 a 2015 ministerstvo koupilo tento komplet od stejné firmy přes alianční agenturu NSPA pro některé jednotky 4. brigády rychlého nasazení. „Nyní budeme vybavovat další jednotky,“ dodal.