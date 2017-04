Obrat v kauze Neograph: soud vrátil zakladatele Sittu do čela papírny

Praha Velkou satisfakci v posledních týdnech zažívá rodina Sittových. Městský soud v Praze v pondělí rozhodl, že zakladatel papírny ze Štětí Vladimír Sitta st. se může minimálně dočasně vrátit do čela podniku. Z něho byl on a jeho syn Vladimír Sitta ml. vypuzeni na přelomu let 2011 a 2012, kdy se dostali do křížku s podnikateli a právníky kolem lobbisty Ivo Rittiga.

Soud před nedávnem tento čin označil za pomstu „rittigovců“, jimž se nelíbilo, že Sittovi poukázali na konci roku 2011 na údajné tunelování pražského dopravního podniku prostřednictvím zakázky na dodávku papírových jízdenek. Z každé dodané jízdenky totiž putovalo 17 haléřů do karibské skořápky Cokeville Assets, která je spojovaná právě s lidmi kolem Rittiga.

Odveta pro Rittiga? Sitta by se mohl stát ředitelem Státních tiskáren cenin Pomsta pro Sittovu rodinu byla krutá. Sittovi přišli o firmu a soud je nepravomocně odsoudil za údajné tunelování vlastní firmy. Až letos v únoru se jich zastal odvolací soud a potvrdil, o čem se od začátku šuškalo: že šlo o pomstu Rittiga a jeho spojenců za překažený kšeft. Nyní příběh načal novou kapitolu, neboť soud vrátil Sittu st. do vedení papírny, která dnes vystupuje pod názvem SPM – Security Paper Mill. Jde o předběžné opatření do doby, než soud rozhodne o novém šéfovi podniku pravomocně. LN mají dokument, který je zatím nepravomocný, k dispozici. Zástupce Security Paper Mill uvedl, že firma se proti rozhodnutí soudu odvolá. Otce a syna odklidit z cesty O tom, že příběh Sittových začíná po letech nabírat světlejší odstíny, naznačilo již únorové rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Odvolací soud postupoval při posuzování kauzy Neograph s náležitou pečlivostí. Senát pod vedením Kateřiny Jonákové v písemném odůvodnění, které nyní LN získaly, konstatoval, že případ je potřeba zasadit do historického kontextu. Na přelomu let 2011 a 2012 totiž začal v Praze mocenský boj, v jehož důsledku policie a žalobci nastartovali vyšetřování skupiny podnikatelů, manažerů a právníků kolem lobbisty Rittiga. Celý spor vypukl v papírně Neograph ve Štětí. Jádrem sporu byla zakázka jízdenek pro pražský dopravní podnik. Sittovi na Rittiga uhodili s podezřením, že tuneluje dopravní podnik. Oznámili, že z každé dodané jízdenky odchází 17 haléřů do karibské společnosti Cokeville Assets, spřízněné právě s Rittigem. Přišla tvrdá odezva. Skupina podnikatelů a právníků blízkých Rittigovi továrnu posléze ovládla a vytlačila z ní rodinu Sittových, které patřila polovina společnosti. Druhý balík akcií vlastnil podnikatel Jan Janků, který byl blízký rittigovcům. Po tomto souboji naskočil do vedení papírny finančník Michael Broda, který o něco později továrnu ovládl i akcionářsky (dnes je podnik s názvem SPM – Security Paper Mill – součástí Brodovy skupiny Delta Capital – pozn. redakce). Vladimír Sitta: Mé trestní stíhání iniciovali Rittigovi lidé Klíčové podle soudu byly záznamy z pražského hotelu Ventana, které policie pořídila při vyšetřování kauzy Nagygate. Detektivové nastražili prostorové odposlechy do místa, kde se Rittig scházel se svými věrnými. V březnu 2012 tam mikrofony zaznamenaly hlasy Rittiga a jeho advokátů z kanceláře MSB Legal. Muži na záznamu řešili situaci kolem převzetí Neographu. „Jsem se těšil, že toho starýho Sittu normálně na tom zmastíme. Všechno jsme to řekli, že jo, rozhovory jsme dali, furt to kontinuálně vykládáme,“ řekl například jeden z přítomných. Soudkyně takový obsah nenechala bez odezvy: „Z důkazů záznamem prostorového odposlechu jednoznačně plyne, že osoby, kterých se (finančně a případně jinak) dotkla mediální vyjádření obžalovaných Sittů a rozhodnutí ukončit spolupráci s dopravním podnikem (a tím ukončit i tok provizí pro společnost Cokeville Assets), projevily zájem na kriminalizaci JUDr. Sitty (Vladimír Sitta st.) a Ing. Sitty (Vladimír Sitta ml.).“ Vzápětí si soudkyně nebrala servítky při popisu převzetí podniku Neograph Rittigovými lidmi. „Nestandardní způsob, jakým došlo k převzetí společnosti Neograph a faktickému odstavení obžalovaných JUDr. Sitty (50procentní akcionář) a Ing. Sitty od Neographu, a následné ovládnutí společnosti Michaelem Brodou, tedy osobou spřízněnou s osobami plánujícími kriminalizaci Sittových, nasvědčují tomu, že za pomoci osob, které mohly mít vliv na orgány činné v trestním řízení, byla vytvořena kauza, jež měla jednoznačně odklidit z cesty otce a syna Sittovy,“ píše se v rozsudku. Odvolací soud nenechal nit suchou ani na vyšetřovatelích, kteří měli případ na starosti. Těmi byli zejména pražská státní zástupkyně Dagmar Máchová a detektiv Pavel Nevtípil, který v současnosti vyšetřuje dotační případ Čapího hnízda ministra financí Andreje Babiše (ANO). Odvolací soud se opřel do podnikatele a někdejšího spolumajitele Neographu Janků, který vyšetřování Sittů nastartoval podaným trestním oznámením. Vystupoval jako svědek. Jeho výpověď však podle soudkyně Jonákové byla lživá a účelově zkreslená – podle soudu šlo o chybu vyšetřovatelů, kterými byli Máchová a Nevtípil. „Již samotná absence trestního stíhání Jana Janků vzbuzuje pochybnosti o tom, jak korektně a pečlivě byly celé prověření věci a následné vyšetřování a dozor státní zástupkyně nad ním provedeny,“ komentovala soudkyně. Sitta popřel tunelování papírny Neograph. Firma prý pro něj byla posvátná Vyšetřovatelé případu leželi v žaludku zejména Sittovi juniorovi. V odvolání proti nepravomocnému rozsudku si stěžoval, že detektiv Nevtípil a žalobkyně Máchová mohou být spřaženi s novým vedením firmy Neograph, blízkým skupině advokátů kolem Rittiga. Sittovo podezření pramenilo z kauzy Beretta, v níž je Máchová obviněná. Případ se týká vynášení informací z trestních spisů. Sitta své podezření opíral i o zmiňované odposlechy z hotelu Ventana, na nichž byli rittigovci lapeni v kauze kolem Jany Nečasové (dříve Nagyové). Podle Sitty Rittigovi spolupracovníci hovořili o informacích, které k nim unikly od vyšetřovatelů. „Sitta vyvozuje, že odposlouchávané osoby měly znalosti o věcech zajištěných při prohlídce jiných prostor ještě předtím, než byly důkazy za účasti obžalovaného JUDr. Sitty (otec) a jeho obhájce rozpečetěny – to je ještě musely získat od státní zástupkyně nebo policejního orgánu,“ píše se v rozsudku. ‚Zmastíme starýho Sittu,‘ plánovali lidé kolem Rittiga kvůli Neographu Odvolací soud Sittovy obavy nebral na lehkou váhu a vyvinul iniciativu, aby nejasnosti prověřil. Cílem bylo vyloučit jakékoliv podezření, že vyšetřovatelé byli vůči Sittovi podjatí. Soudkyně zaúkolovala příslušného státního zástupce, aby zjistil, zda a případně v jaké fázi je vedeno trestní stíhání proti několika osobám. Mezi ně zařadila: Rittiga, Máchovou, Nevtípila, ale i lobbistu Romana Janouška či bývalého vlivného žalobce Libora Grygárka. Jenže státní zástupce soudkyni nevyhověl a informace a důkazy nepředložil. Soudkyně jeho chování označila za „obstrukční“. Úleva po pěti letech Kvůli „obstrukci“ nebylo možné zjistit, „zda je předmětem trestního stíhání samotná činnost orgánů činných v trestním řízení“. Soudkyně dodala, že z médií má povědomí, že „nejméně Máchová je trestně stíhána pro trestnou činnost spojenou s výkonem její funkce státní zástupkyně“. Odvolací soud nakonec usoudil, že Sittově námitce nevyhoví. To nic nemění na skutečnosti, že po pěti letech se rodině Sittů může ulevit. Syn sice ještě musí s menší částí komplikovaného příběhu k prvoinstančnímu soudu, je ale přesvědčen, že má na definitivní vítězství nabito dostatkem důkazů.