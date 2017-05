500stránková stížnost na ČT nespadla pod stůl, student ji dostal k soudu

Stížnost Petra Pražáka, na níž loni upozornil server hlidacipes.org, od počátku provází pochybnosti o jejím autorství. Podle kritiků je dílem proruských kruhů v Česku.

Objevily se dokonce spekulace, že za podnětem stojí třeba exministr zdravotnictví Ivan David. „Pochybuju o tom,že to byla práce toho mladíka, který se pod to podepsal. Je celkem jasné,že na tom pracoval tým lidí,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda Rady ČT Jan Bednář.

Pražák podobná nařčení odmítá. „Zcela sám a na základě svých poznámek, které jsem si vytvářel od února 2014,“ stojí si za svým autorstvím student práv. „A i kdyby to psal sám Putin vlastní krví, stále platí,že rada má stížnost buďvyvrátit, nebo zjednat nápravu,“ dodal.