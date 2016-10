Dílo, jehož autorem je údajně sedmadvacetiletý Anthony Scioli, je zřejmě reakcí na sochy nahého protikandidáta Clintonové Donalda Trumpa, které se v New Yorku a v několika dalších amerických městech objevovaly v srpnu a září. Zobrazovaly Trumpa s vážným výrazem ve tváři a s rukama založenýma na objemném břichu. Ukazovaly i politikovy genitálie.



#NakedHillary is obscene, as was #NakedTrump but this is #1stAmendment at its best. Constitution is sacred. And, ironically why #ImWithHer pic.twitter.com/2B2aEqmEeH