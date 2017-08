Obviněné z podpálení kostela pošle soud možná do vazby, mohli by pálit dál

FRÝDEK-MÍSTEK Okresní soud ve Frýdku-Místku v sobotu rozhodne o vazbě pro dva ze tří mužů obviněných z úmyslného zapálení vzácného kostela v Třinci-Gutech. Pro třetího obviněného státní zástupce Josef Šuhaj vazbu nenavrhl, neboť pro ni vzhledem k jeho nízké míře účasti na zločinu neshledal důvod.

Jednomu z obviněných, o jejichž vazbě se v sobotu bude rozhodovat, hrozí až 15 let vězení, druhý ještě nemá 18 let a jako pro mladistvého je pro něj trestní sazba nižší. Státní zástupce Šuhaj řekl, že dvěma obviněným navrhl vazbu, protože by mohli pokračovat v trestné činnosti. U jednoho z nich podle něj také hrozilo, že by se vzhledem k výši trestu, jaký mu hrozí, mohl vyhýbat trestnímu řízení.



Hmotné škody: desítky milionů. Historické: nevyčíslitelné

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech pocházel z 16. století. Byl cennou památkou s mnohým původním vybavením a obrazy z první poloviny 16. století. V letech 2012 až 2014 byl zrekonstruován za 4,3 milionu korun.

Hmotné škody půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů korun, historická ztráta je ale nevyčíslitelná. Záhy po požáru se začalo uvažovat o obnově kostela, většinu nákladů by měla pokrýt pojistka, ale přispět jsou připraveny i ministerstvo kultury či město Třinec.