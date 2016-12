Od seriálu Sanitka k undergroundu. Unikátní kompilace dua ORM vyšla v Londýně

Průřez jejich nezávislou tvorbou z období let 1979 – 1984 nyní poprvé vychází v Londýně díky dvojici DJů a producentů původem z Čech a Slovenska, Olinu Soldánovi a Robertu Schönovi z uměleckého kolektivu Little Beat Different.



Ačkoli jsou Pavel Růžička a Petr Dvořák známí především díky spolupracím se stálicemi popového nebe, jejich příběh je také silným vykreslením kontextu dobové politické situace. Umělecké aktivity dua ORM před listopadem 1989 se často odehrávaly na pozadí neustálého rebelství proti tehdejšímu režimu a díky odhodlání pracovat s co nejlepšími nástroji své doby se často dostávali do konfliktu s místními autoritami.

Pro vlastní tvorbu tak používali téměř podomácku vyrobené efekty a syntetizátory západní výroby, které často do země dopravovali za velmi složitých okolností. Jejich hudba se vyznačuje ojedinělou technickou invenčností a neúnavnou kreativitou, kterou oba producenti hýří dodnes.

“Tato kompilace se vztahuje k pohnuté době v evropské historii a ta by neměla být zapomenuta,” říká Olin Soldán. Zároveň dodává, že je to naprosto klíčová výpověď o tehdejším stavu hudebnímu průmyslu a kultury vůbec. Spolu s Robertem Schönem zdůrazňují kvalitu nahrávek, které byly zremasterované z originálních pásek speciálně pro tuto příležitost. Jejich plánem je postupně vydat celou sérii podobných kompilací zaměřenou na východoevropský underground z doby před rokem 1989, a zprostředkovat tak vůbec poprvé tuto hudbu západnímu trhu.