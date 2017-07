Odhalené e-maily Trumpa juniora přehledně. Věděl, že má Ruska mít kompro na Clintonovou

Kdo je Natalija Veselnická a je napojená na ruskou vládu?

Veselnická šéfuje právnické firmě Kamerton Consulting se sídlem v Moskvě. Jejím největším klientem je podnikatel Denis Kacyv, který byl minulý rok obviněn z daňového podvodu při koupi nemovitosti v americkém New Yorku. Na nepravost přišel ruský právník Sergej Magnitskyj, který byl v Rusku vězněn a zemřel ve vězení. V reakci na to Američané uvalili sankce na vyšetřovatele a právníky, kteří za Magnitského uvězněním stáli.

Veselnická je hlavní lobbistkou za zrušení těchto sankcí. U soudu mnohdy zastupuje státem vlastněné společnosti a jejím manželem je bývalý vysoce postavený ministerský úředník. Ačkoliv Kreml řekl, že Veselnickou vůbec nezná, podle některých jeho kritiků je to nesmysl. „Byl bych překvapen, že by se někdo z okolí Trumpa, kdo by si dal práci se čtením byť jen jejího stručného životopisu, chtěl s Veselnickou setkat,“ řekl britskému listu Financial Times William Browder, jehož společnost Hermitage v minulosti v Rusku investovala, dokud se nestala terčem tamní vlády. Naznačil tím, že by takové setkání vyvolalo kvůli jejímu prokremelskému zaměření problémy vždy.

Co se skutečně Trumpovi lidé od Veselnické dozvěděli?

Není zřejmé, co přesně Veselnická Trumpovi juniorovi řekla, protože se jejich výpovědi rozcházejí. Trump mladší byl podle vlastních slov před rokem v červnu osloven britským PR manažerem Robem Goldstonem, s nímž se seznámil na soutěži krásy Miss Universe v roce 2013.

Nabídl mu, aby se setkal s někým, kdo by mohl mít „užitečné“ informace. Nevěděl s kým. Když se potkali, Veselnická mu měla říct, že má informace o Rusech, kteří financovali Demokratickou stranu a podporovali Hillary Clintonovou. „Její prohlášení byla vágní, dvojznačná a nedávala smysl. Nenabídla žádné detaily nebo širší důkazy,“ řekl podle webu Quartz nejstarší prezidentův syn.

Veselnická sama popřela, že by nějaké podobné informace měla a popírá i napojení na Kreml. „Je možné, že Trumpovi lidé toužili po informacích kompromitujících Clintonovou. Chtěli je tak moc, že slyšeli jen to, co chtěli slyšet,“ řekla stanici NBC News.

Jak měnil Donald Trump mladší svoji výpověď o událostech loňského léta?

Poté, co prvorozený prezidentův potomek vysvětlil okolnosti setkání s Veselnickou, američtí političtí komentátoři vyjadřovali především překvapení nad jeho naivitou. Trump mladší totiž dopředu nevěděl, s kým se má setkat, přesto se schůzky zúčastnil.

Zároveň několikrát změnil svůj pohled na to, čeho se jednání skutečně týkalo. Nejdříve v sobotu hovořil o tom, že setkání bylo pouze ohledně adopcí ruských dětí Američany. „Nešlo o nic významného,“ popsal setkání s Veselnickou s tím, že přizval prezidentova zetě Jareda Kushnera a tehdejšího šéfa kampaně Paula Manaforta, aby se také „stavili“.

O den později řekl, že mu Veselnická nabídla kompromitující materiály, ale bylo mu jasné, že nejde o nic významného. Poté, co se pro list The New York Times o věci vyjádřil i zprostředkovatel Goldstone, označil Trump mladší své počínání za běžný opoziční sběr informací.

Podle e-mailů zveřejněných samotným Trumpem juniorem však vyšlo najevo, že věděl, o co se jedná, a dokonce vyjádřil potěšení nad možnými výbušnými informacemi. V úterý proto připustil, že se mohl vyjádřit lépe, ale že svému otci o jednání neřekl, protože z něj nevyplynulo nic zajímavého. „Stalo se to ještě před tou současnou ruskou horečkou,“ obhajoval se podle amerického The Washington Post.

Co nejdůležitějšího odhalila e-mailová konverzace Trumpa mladšího s Goldstonem?

Ačkoliv se Trump junior i sama právnička hájili, že není napojená na ruskou vládu, zprostředkovatel Goldstone v e-mailech uvádí, že je to „korunní žalobkyně ruské vlády“. PR manažer Goldstone mohl záměrně přehánět. Zmiňoval se však také explicitně o „oficiálních dokumentech a informacích, které by kompromitovaly Clintonovou a její vazby na Rusko“. Informace označil za velmi citlivé a z vysokých kruhů, ale měly být především „součástí podpory Ruska a jeho vlády kandidátovi Trumpovi“.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11. července 2017

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11. července 2017

Nejvíce však Trumpovi mladšímu přitížila odpověď, v níž se vyjádřil, že to, co mu Goldstone psal, „miluje a bude to milovat později v létě“. Svědčí totiž o tom, že potenciální získané informace měl zájem využít v předvolební kampani.

Co to znamená pro vyšetřování ruského zapojení do amerických prezidentských voleb?

Podle zveřejněných e-mailů byli do celé věci zapojeni tehdejší šéf Trumpovy kampaně Paul Manafort a manžel jeho dcery Ivanky Jared Kushner. Kvůli tomu budou oba spolu s Trumpem mladším zřejmě v hledáčku FBI a grilování kongresovými komisemi. Demokrat Adam Schiff z bezpečnostní komise Sněmovny reprezentantů a republikánka Susan Collinsová ze stejné komise v Senátu už záměry svých komisí věnovat se trojici oznámili.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) sice své vyšetřování nekomentuje, ale američtí experti předpokládají, že se zaměří především na Roba Goldstonea, který hraje jednu z klíčových rolí v celém incidentu.