‚Odporný‘ Obama naštval senátory demokratů milionovým šekem z Wall Street za přednášku

Když bývalá hlava Spojených států amerických začne po krátké odmlce znovu veřejně vystupovat, její hodnotové měřítko nejlépe odráží, jakou práci si zvolí a odkud si obstará finance na obživu. Exprezident Obama se rozhodl akceptovat nabídku 400 tisíc dolarů za veřejné vystoupení na konferenci o zdravotnictví pořádané investiční firmou Cantor Fitzgerald.

Aby toho nebylo málo, podle stanice Fox News stejně vysokou částku přijal exprezident za rozhovor s historičkou Doris Kearns Goodwinovou pro kabelovou společnost A&E Networks minulý čtvrtek.

Spolu se svou ženou Michelle pak mají každý v dohledné době naplánováno nejméně jedno veřejné vystoupení týdně, informovala agentura Harry Walker, která bývalý první pár zastupuje. Nedávno také prodali práva na dvojici knižních memoárů celkem za 65 milionů dolarů (1,6 miliardy korun).

Nutno podotknout, že v poslední době nejsou dobře placené aktivity exprezidentů a jejich rodin nijak neobvyklé. Obama se však podle kritiků svým přístupem zpronevěřil vlastním zásadám a postojům. „Nekandidoval jsem proto, abych pomáhal partě movitých bankéřům z Wall Street,“ řekl při jednom z mnoha tvrdých útoků na finančníky Obama v roce 2009. Jeho sliby rezonovaly mezi voliči z řad dělníků, jak připomněl americký server Newsweek.

Had, který proklouzává Washingtonem

Společnost, od které je Obama ochoten přijmout vysoký honorář, do „bažiny“ Wall Street patří. Prezident tak podle komentátorů riskuje, že na něj bude pohlíženo jako na elitáře patřícího do jednoho procenta privilegovaných. Může tím zbortit svoji pečlivě budovanou prezidentskou image. „Tak hlasitou reakci způsobila představa příkladného muže. Obama ale spadl do modelu typického pro poslední prezidenty,“ kritizoval list The New York Times. Připomněl také desítky milionů, které za svá vystoupení dostávala prezidentská kandidátka Hillary Clintonová.

Není proto překvapivé, že někteří vysoce postavení členové Demokratické strany se bojí, že může Obamův obrat uškodit i jim. „Trápí mě to. Vliv peněz vidím jako hada, který proklouzává celým Washingtonem,“ řekla v reakci na Obamovy „kšefty“ senátorka Elizabeth Warrenová, jedna z potenciálních budoucích kandidátů na prezidenta z demokratických řad. Kritiky se od ní exprezidentovi dostalo i kvůli tomu, že pouze opakoval, jak skvěle se lidem žije podle velkých statistik. „Zkušenosti s životem většiny Američanů jsou takové, že jejich zájmy jsou neustále zanechávány pozadu,“ uvedla v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Nově oznámené Obamovy aktivity nejsou po chuti ani loňskému prezidentskému kandidátovi Berniemu Sandersovi, který je také senátorem za Demokratickou stranu. „Je mi líto, že se tak Barack Obama rozhodl, je to podle mě ale odporné a nešťastné zapojit se do něčeho takového v době, kdy jsou lidé frustrovaní mocí Wall Street a velkých peněz,“ řekl Sanders na exprezidentův účet. Obamu označil za rodinného přítele, ale odsoudil jeho rozhodnutí „v době, kdy se Amerika potýká s platovou nerovností“.

„Zdravotnictví je pro něj problémem velkého významu,“ vysvětlil listu The Washington Post Obamovo kývnutí na pozvání investiční firmy Cantor Fitzgerald jeho mluvčí Eric Schultz. Bránil jej také tím, že to byl právě Obama, kdo zavedl tvrdé finanční reformy mezi roky 2008 a 2016. „Bude věren svým hodnotám a reputaci nehledě na událost ani sponzora svých projevů,“ uzavřel.