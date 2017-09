ODS chce bootcampy pro středoškoláky. Militarizujete společnost, protestoval Stropnický

PRAHA České školáky možná čeká předmět, který v osnovách chybí od roku 1991. Alespoň některé politické strany si přejí oprášení instruktážích o střelných zbraních i reakcích na krizovou situaci. Podle starostky Městské části Praha 2 Jany Černochová (ODS) to může mládež motivovat k tomu, aby se následně například přidala k armádě.

„Chceme na druhém ročníku základních škol a středních školách udělat přípravu občanů na krizové situace. Neříkejme tomu branná výchova, ale je to víceméně ta metoda toho, jak se máme chovat v určitých kritických situacích,“ řekla Černochová v první ze sérii předvolebních debat České televize, která se v tu chvíli točila kolem obnovení základní vojenské služby.



„Stejně tak chceme jako ODS na středních školách mít takzvané boot campy, kde by se studenti středních škol mohli seznámit nejenom s teorií, ale hlavně i s praxí. A možná by to mohla být dobrá příprava, aby potom šli sloužit ať už do armády ČR nebo k bezpečnostním sborům,“ dodala.

S Černochovou ostře nesouhlasil lídr pražských Zelených Matěj Stropnický. „V žádném případě si nemyslíme, že forma branné výchovy, kterou například předvádí konkrétně paní Černochová, v některých školách, to znamená, že tam chodí s kvérama, že by měla nějaký výchovný pozitivní efekt. Prosím pěkně, zbraně do škol nepatří.“

Podle Černochové Stropnický ale nevěděl, o čem mluví. „Možná by se mohl zeptat svého otce, který stojí vedle, jestli mu něco říká POKOS, já myslím, že pan ministr obrany Stropnický mladší mluví byla v rámci POKOSu, kdy na základních školách předváděli vojáci - tohle byli záložáci - výcvik ve zdravovědě, ukázku střelných zbraní, instruktáž jak se děti mají zachovat, když najdou nevybouchnutou munici,“ řekla o armádním projektu Příprava občanů k obraně státu.

V upraveném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání platném od 1. září 2013 je zařazena problematika přípravy občanů k obraně státu, ovšem v poslední době se mluví o návratu branné výchovy i jako samostatného předmětu. Na takovém návrhu pracuje ministerstvo obrany. „To, že se to tříští mezi rezort ministerstva školství, vnitra a obrany, je chyba,“ dodala Černochová. V rámci metodiky by se podle ní měla forma branné výchovy dát do osnov.

„Je to způsob, kterým dochází k militarizaci společnosti, kterým aktivně vytváříte pocit ohrožení dokonce už u dětí,“ komentoval Stropnický.