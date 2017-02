ODS půjde do sněmovních voleb s podporou Strany soukromníků. Ta obsadí 40 míst

Petr Fiala (zcela vlevo) byl u vzniku krajské vlády ODS a ČSSD pro roky 2004 a... | foto: Martin Adamec, MAFRA

PRAHA Opoziční ODS se dohodla na spolupráci se Stranou soukromníků před letošními volbami do Poslanecké sněmovny. Předseda ODS Petr Fiala o tom informoval poté, co v úterý odpoledne spolupráci podpořila výkonná rada strany. Soukromníci by měli obsadit zhruba 40 míst na kandidátkách ODS, a to ve všech krajích.

Podle Fialy svazek zabrání tříštění sil na pravicové straně politického spektra a posílí pozici obou stran do voleb. Fiala novinářům řekl, že spolupráce ODS pomůže ve volbách, ale diskuse se zástupci Soukromníků také může obohatit o další zkušenosti program, který nyní ODS dotváří a představí v polovině dubna. „ODS se za živnostníky, za střední a malé podnikatele dlouhodobě staví,“ uvedl Fiala. V programech obou stran vidí hodně společného, takže úterní rozhodnutí považuje za logický krok. Strany budou v předvolební kampani vystupovat pod názvem ODS s podporou Soukromníků, uvedla ODS v tiskové zprávě. Podle předsedy Soukromníků Petra Bajera je dohoda výsledkem zhruba čtvrt roku trvajících jednání. „Jsem rád, že jsme se k tomuto kroku dopracovali a dali veřejnosti jasné stanovisko, co a jak chceme dělat,“ řekl. Strany chtějí podle předsedů pomáhat aktivním a pracovitým lidem a snižovat byrokratickou zátěž. Strana soukromníků získala v posledním sněmovních volbách v roce 2013 0,26 procenta hlasů, v dolní komoře Parlamentu proto nemá zástupce. ODS má díky zisku 7,72 procenta hlasů ve Sněmovně 16 členů strany.