ODS se raději vzdá vlastního kandidáta, jenom ať není prezidentem Zeman

Pokud by se ODS vzdala svého kandidáta, podpořila by jiného. Zatím ale počítá s oběma variantami. „Jsem připraven jednu z nich preferovat podle toho, co bude mít větší šanci na úspěch. Politický cíl je, aby nepokračoval Miloš Zeman ve funkci prezidenta, abychom měli prezidenta, který společnost sjednocuje, nikoli rozděluje, nezpochybňuje naši zahraničněpolitickou orientaci včetně euroatlantické vazby a chová se důstojně a nedělá alternativního premiéra na Hradě,“ řekl Fiala. „Abychom dosáhli tohoto cíle, jsme připraveni udělat hodně, třeba i to, že, když dospějeme k závěru, že náš kandidát by neporazil Zemana, tak podpořit kandidáta jiného,“ doplnil.



Zeman je podle Fialy porazitelný. „Když se podívám do zahraničí, když vidím výsledky posledních polských prezidentských voleb, tak to může být tak, že známého, do značné míry i populárního prezidenta může porazit relativně neznámý kandidát, pokud udělá atraktivní nabídku pro voliče,“ řekl.

Fiala se nyní setkává s osobnostmi, které pro kandidaturu přicházejí v úvahu. Podmínkou na prezidentského kandidáta, kterou nechce Fiala překročit, je, že musí mít zkušenosti s veřejným prostorem. „Dovedu si představit osobnost, která není přímo v politice, ale nedovedu si představit osobnost, která nemá zkušenosti s nějakou veřejnou aktivitou,“ uvedl s tím, že slovenský prezident Andrej Kiska je v tomto ohledu výjimkou potvrzující pravidlo.

Názor, že politické strany letos na rozdíl od minulých prezidentských voleb asi nebudou chtít za každou cenu stavět svého kandidáta, dnes vyslovil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Ani sociální demokracie „nechce stavět kandidáta za každou cenu“. Jestli ČSSD někoho podpoří, nebo postaví svého vlastního kandidáta, rozhodnou straníci v referendu.

Zeman chce oznámit, zda bude znovu kandidovat, 10. března. O den dříve se to dozví jeho příznivci, které pozve na výročí inaugurace.

Kandidaturu na prezidenta dosud oficiálně oznámili podnikatel a textař Michal Horáček, podnikatel Igor Sládek a lékař a aktivista Marek Hilšer. Další čekají, zda svůj úmysl oznámí Zeman. Spekuluje se, že by zájem měl ministr obrany Martin Stropnický (ANO) nebo končící předseda Akademie věd Jiří Drahoš.