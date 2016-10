Odveta ‚jejich‘ zbraněmi? IS podnikl smrtící útok dronem na Pešmergy a francouzské speciální jednotky

Úder dronu u města Irbil zabil dva bojovníky kurdských Pešmergů a zranil dva příslušníky francouzských elitních protiteroristických jednotek. Jeden z francouzských „speciálů“ podle deníku Le Monde bojuje v nemocnici o život.

Není jasné, jaký typ dronu Islámský stát použil a zda výbušniny z dronu shodil na vojáky, nebo do nich dron narazil a pak explodoval.



Používání dronů v ozbrojených konfliktech je na vzestupu - i kvůli masivnímu rozšíření a nízké ceně. Na Ukrajině používají komerční drony obě strany konfliktu - jak vládní jednotky, tak Ruskem podporování rebelové. Drony slouží především jako pozorovací či naváděcí prostředek pro dělostřelectvo.

K podobným účelům se už užívají drony i v Iráku a Sýrii. Objevují se však ojedinělé pokusy použít je i k útoku. Islámský stát také drony masivně používá k natáčení svých propagandistických videí.



Američané začali drony využívat hlavně po 11. září 2001 v jejich válce s terorismem. CIA i letectvo pomocí velkých ozbrojených vrtulových či proudových dronů (Reaper, Predator či Avenger) už zneškodnila velké množství teroristů, včetně mnoha lídrů IS a al-Kájdy.



